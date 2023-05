Il lusso sostenibile è possibile? Domani il Luxury Summit del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sostenibilità non è più un’opzione ma una conditio sine qua non per le aziende di moda - e soprattutto del lusso - che dialogano con consumatori evoluti e internazionali. Dal monte della filiera al valle, dallo studio dei filati di nuova generazione alla tracciabilità digitale dei prodotti che, forti di una durabilità che di per sé riduce lo spreco, nascono con il preciso intento di avere più di una vita: sono questi i temi dell’edizione 2023 del Luxury Summit del Sole 24 Ore, in programma il prossimo mercoledì 10 maggio al Mudec. Ed è proprio la location, il Museo delle culture di Milano, in via Tortona, a rimarcare quanto quello sostenibile sia un approccio derivato da una rivoluzione culturale, spinta anche dall’educazione dei consumatori, che sta avendo un impatto dirompente e insieme positivo su un settore come quello della moda che rimane secondo solo a quello chimico per impatto ambientale.

Il convegno si aprirà con una domanda chiave: la sostenibilità nel lusso è davvero possibile? A rispondere sarà un poker di nomi istituzionali del tessile-moda made in Italy: Ercole Botto Poala, presidente di Confindustria Moda; Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della moda italiana (Cnmi); Sergio Tamborini, presidente Sistema moda Italia (Smi) e Mario Boselli, presidente onorario di Cnmi.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming (accessibile previa registrazione) e continuerà dando voce ai protagonisti del settore che avranno modo di raccontare esperienze e sfide future, dalla tutela della filiera all’upcycling, dalla formazione agli strumenti digitali. Tra gli altri, interverranno al Luxury Summit: Matteo de Rosa, ceo di Lvmh Métiers d’Art; Antonella Centra, executive vp General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci; Alfonso Dolce, ad di Dolce&Gabbana; Federico Marchetti, fondatore di Yoox; Maria Giovanna Paone, presidente di Kiton; Giuseppe Santoni, ad di Santoni; Giorgio Ravasio, country manager Italia di Vivienne Westwood.