Il lusso vola in Corea. La moda regina dell’export italiano a Seoul

Testimonial a parte, le iniziative dei brand si stanno concentrando sulla shopping experience in loco che - come sempre più spesso accade - non passa solo per boutique firmate da grandi archistar, ma anche da progetti legati alla ristorazione: nel 2022 Gucci ha aperto una Gucci Osteria a Seoul e Louis Vuitton lo scorso autunno ha aperto un ristorante vegetariano pop up - affidato allo chef Alain Passard, tre stelle Michelin - nella sua Maison Louis Vuitton a Gangnam, uno dei quartieri più famosi della città.

La moda regina dell’export in Corea: domina la top 5

I risultati di queste campagne focalizzate sulla Corea non mancano. Lo dicono i numeri delle esportazioni dei prodotti made in Italy a Seul: secondo i Fashion economic trends di Camera Moda nei primi nove mesi del 2022 la Corea del Sud è stata all’ottavo posto tra i clienti della moda italiana, seconda solo agli Usa per percentuale di crescita. Infatti ha assorbito vendite per quasi 2 miliardi di euro, in salita del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dati ancora più aggiornati (ma calcolati su una base diversa, utilizzando i dati delle dogane coreane, ndr) arrivano dalla sede di Seoul di Ice-Ita: l’export italiano verso la Corea nel 2022 è salito del 4,4% rispetto al 2021, con la Corea che si attesta al 16esimo posto tra i clienti del made in Italy. La cosa interessante è che tra le prime dieci voci dell’export italiano a Seoul, sette riguardano categorie che appartengono al sistema moda. L’incidenza sale nella top 5, con tassi di crescita superiori (fino a 4-5 volte) rispetto alla media: la prima voce, infatti, è occupata dalla pelletteria (21% del totale dell’export italiano verso la Corea), in salita del 5,8% sul 2021, mentre al secondo, quarto e quinto posto si trovano le calzature (+1,4% sul 2021), abbigliamento (+16,7%) e gioielleria (+18,8%). «La moda gioca un ruolo molto importante nelle esportazioni italiane in Corea - spiega Ferdinando Gueli, direttore dell’ufficio Ice di Seoul -. La filiera del lusso, che include per esempio anche l’automotive, assorbe oltre la metà (51,2%) delle esportazioni e nel 2022 il valore è cresciuto del 5% rispetto al 2021». Gueli sottolinea anche che « l’export pro capite in Corea è pari a 76 dollari a persona, contro i 4 dollari della Cina e i 20 dollari del Giappone», a sottolineare come i coreani siano clienti propensi ad acquistare prodotti di valore.

La moda italiana esposta da High Street Italia a Seoul con il supporto di Ice-Ita

Clientela esigente e spazio anche per i brand più piccoli

La crescita del mercato del lusso, oltretutto, sta avvenendo in un momento non semplice: «Anche in Corea lo scorso anno si è registrato un aumento dell’inflazione (+5,6%) e la politica monetaria è restrittiva proprio per tenere sotto controllo i prezzi. Questo è un paese povero di fonti energetiche e di materie prime - continua Gueli - e quindi, sebbene si approvvigioni in Medio Oriente e non in Russia, non è immune ai problemi che si stanno verificando in Europa». Eppure i consumi sono tornati, forti: «La clientela coreana è molto appassionata di moda, vuole essere trend setter, ama prodotti di qualità e soprattutto originali. Non solo le griffe». Così, se per ovvia “potenza di fuoco” economica sono le griffe ad aprire negozi e ristoranti, c’è spazio anche per marchi italiani più piccoli: «Tra qualche giorno ospiteremo due importanti eventi che riguardano la moda italiana: gli “Italian fashion days”, con 60 aziende, e una mostra dedicata al mito della moda italiana negli anni della Dolce Vita, in uno show room che si chiama “High street Italia” nel quale organizziamo spesso appuntamenti dedicati alle nostre imprese».