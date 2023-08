Il macigno del debito Usa, le maratone per evitare il default

L’accordo di Biden

Il più recente accordo, consacrato a maggio tra Joe Biden e i conservatori, sembra ripetere il copione. Ha sospeso il debt ceiling ormai raggiunto a 31.400 miliardi fino a inizio 2025, in cambio congelando il budget, difesa esclusa, nel 2024 e bloccando gli aumenti all’1% l’anno successivo. In dieci anni promette risparmi per 1.500 miliardi. Tensioni e paralisi del governo restano tuttavia in agguato, fin dal dibattito congressuale in autunno sui dettagli della prossima finanziaria. E irrisolte restano le sfide di riforme di fondo, dalle pensioni del social security all’assistenza agli anziani di Medicare: la Wharton School stima che un equilibrio fiscale richiederebbe tagli draconiani del 30%, anche a simili popolari programmi, o aumenti delle entrate del 40 per cento. Questa volta è stata così Fitch a concludere che la salute fiscale del Paese rischia di restare prigioniera, nel lungo termine, nella morsa del debito e di una politica avvelenata che ostacola vie d’uscita.

Mesi di trattative

Ci sono voluti più di sei mesi per l’amministrazione democratica di Joe Biden per trovare l’accordo sul nuovo tetto al debito (31.400 miliardi di dollari) con la maggioranza repubblicana alla Camera guidata da Kevin McCarthy (foto sotto). Al Congresso il default tecnico è stato evitato all’inizio di giugno, ma già lo scorso gennaio la segretaria al Tesoro, Janet Yellen (foto sopra) ammoniva sui rischi di «una catastrofe economica» in mancanza di un accordo. Risale al 2011, con la presidenza di Barack Obama, lo scontro che portò al declassamento di S&P

