Made in Italy, Giorgetti: nostro vaccino, spero in risultato in prossime settimane

15:03 Giorgetti: sono ottimista sul Pil, domanda pubblica e privata cresceranno

«Io sono ottimista. E lo dico non in modo di circostanza perché tendenzialmente sono legato la realismo che molto spesso in questo periodo ci induce al pessimismo». Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al think tank “Made in Italy: setting a new course” organizzato da Gruppo 24 Ore, Financial Times e SkyTg24. «Sono ottimista perché il piano vaccinale va bene, perché dopo un periodo così buio c'è voglia di vita e questo anima anche gli spiriti imprenditoriali», ha aggiunto. «Serve domanda e la domanda, sia pubblica che privata, è destinata a crescere - ha detto ancora Giorgetti - e dobbiamo essere in grado di ristrutturare il nostro sistema di offerta produttiva, il sistema delle imprese per riuscire a cogliere questa che sarà una ripresa forte, correggendo gli errori e le storture con cui siamo entrati in questa crisi».