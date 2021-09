Il “Made in Italy summit” per il rilancio dell’economia

1' di lettura

Dopo il successo di Made in Italy: The Restart dell'ottobre 2020 e del Think Tank del giugno 2021, il percorso Made in Italy: Setting a New Course entra nel vivo con il Made in Italy Summit 2021.

Organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24, l'evento si concentrerà sul Made in Italy, per il rilancio dell'economia italiana dopo la pandemia dell'ultimo anno.

Loading...

La tre giorni in programma lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 ottobre – dalle ore 14:30 alle 18, trasmessa in diretta streaming – toccherà una serie di temi chiave per il rilancio delle eccellenze industriali italiane: innovazione politica, sociale ed economica, ruolo del sistema finanziario nel percorso di ripresa, importanza dell'export.

Attenzione verrà posta anche alle dinamiche interne ai settori chiave del Made in Italy ed al ruolo giocato dall'innovazione nella ripartenza, con focus sul comparto energetico e industriale.

Interverranno tra gli altri Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Carlo Bonomi, presidente Confindustria.