Il magazzino aumenta i prezzi ma comprime i rendimenti Il take-up del comparto logistica-Italia ha raggiunto i 2,1 milioni di metri quadrati nel 2020 e il volume degli investimenti: 1,6 miliardi di euro nel 2020 di Laura Cavestri

(Kmatta - stock.adobe.com)

5' di lettura

Tutti lo vogliono. E infatti salgono i prezzi – per mancanza di buona offerta e per eccesso di domanda – ma continuano a scendere i rendimenti. Sono i due lati della stessa medaglia, la logistica. Settore al galoppo da anni e che negli ultimi 12 mesi – complici l’e-commerce, la farmaceutica (in attesa del vaccino abbiamo tutti acquistato più medicine) e l’alimentare – ha proseguito la sua corsa. Settore che potrebbe crescere anche di più se la normativa nazionale non fosse un puzzle di regolamenti...