Il make up per le Feste è glitterato e scintillante

Ci sono molti motivi per amare le feste natalizie, uno di questi può essere anche il make up delle feste. Lo spirito magico nell’aria, l'atmosfera giocosa che si respira, la voglia di gioia e serenità, è un incentivo per osare un trucco più vivace, con tonalità scintillanti e glitter. Chi non ama particolarmente i glitter potrà sfoggiare il classico smokey eyes , rossetti luminosi o mat e ombretti nelle tonalità porpora, rosa antico e bronzo. Abbiamo raccolto le collezioni make up di alcune maison per un trucco perfetto da esibire durante le feste.



Chanel Demander la lune

Un make up magnetico ispirato ai bagliori lunari che per le Feste punta su labbra intense e viso luminoso. Tra i must have, la polvere illuminante nel formato maxi, Eclat Lunaire, ispirata a Chanel N°5, e il duo di gel trasparente luminoso Duo Lumiere, un multitasking da applicare su occhi, brows, labbra e viso per illuminare ulteriormente il volto. Per chi ama le nuance meno sparkling, l'alternativa è la collezione Les Accords de Chanel, per un look ton-sur-ton impeccabile, perfetto per un make up sofisticato. Il viso, le labbra e le unghie si vestono di armonie e contrasti in una palette di colori versatile: un invito a creare il proprio look partendo dal colorito.

Dior The Atelier of Dreams

Per le Feste 2022, Peter Philips, direttore creativo della divisione make up della maison, ha immaginato un universo magico proponendo una linea, in limited edition, ricca di magia e mistero, con un design prezioso e texture fondenti, perfette per creare make up sofisticati e glowy. Tra i prodotti must have, il mitico rossetto opaco Rouge Dior, arricchito da un'incisione di ispirazione cosmica e gli smalti Dior Vernis, particolarmente brillanti e chic. Gli ombretti si fondono a nuance nude ed argento, mentre per le labbra troviamo rossetti dal finish vellutato e ultra shine per labbra più voluminose. Fa parte di questa collezione le celebri palette -clutch in edizione limitata per dei bellissimi cofanetto regalo.

Givenchy A Magical Winter Tour

La capsule collection si immerge nell'atmosfera invernale: sotto un cielo stellato che si riflette sulla neve. Una collezione che rivisita tre prodotti iconici della maison: la cipria Prisme Libre, i rossetti Le Rouge Sheer Velvet Givenchy e i lipstick Le Rouge Interdit recentemente riformulati, con un pack che ricorda un outfit per sciare. Il pack dei prodotti veste un comodo tessuto imbottito dal sapore futuristico e super luminoso, ispirato ai capi spalla invernali creati da Matthew Williams per Givenchy.

Guerlain Fly to the Stars

Una collezione che ci trasporta fra le stelle, con colori avvolgenti e tocchi dorati. L’incarnato si fa caldo e luminoso grazie alla iconica Terracotta arricchita con preziosi pigmenti dorati a forma di stelle e l’inedito Gel-Gloss multiuso pensato per far splendere viso, labbra e occhi grazie ai suoi pigmenti rosa perla. A cui si aggiungono la palette di ombretti e i rossetti Rouge G con case personalizzabile, come quello lussuoso dorato e decorato con stelle scintillanti.