Il make-up per le Feste è radioso e glitterato

Il must del make up delle Feste è una pelle luminosa e ben idratata, una tavolozza pulita pronta per essere dipinta a nostro piacimento. Le basi hanno formule con particelle riflettenti che catturando la luce e donano quell’effetto glow sul viso. Le nuove collezioni giocano su ombretti dai colori caldi, come il rame, bordeaux, verde bosco e ocra per uno sguardo raffinato e seducente. Le labbra sono in primo piano, protagoniste assolute, esaltate da colori bold, quali: prugna, rosso fuoco, marrone ruggine. Ridimensionati i rossetti dal finish mat, si prendono la scena i finish lucidi e satinati arricchiti con particelle glitter. Senza dimenticare i gloss leggeri declinati in tante nuance che vanno dai toni nude ai colori più audaci. Ecco le collezioni make up di alcune maison per un trucco perfetto da esibire durante le feste.

Chanel Collezione make up Holiday 2023

La collezione si ispira alla Parigi degli anni 20 , un tributo all’opulenza degli anni ruggenti. Le palette occhi hanno un elegante pattern effetto paillettes, con scintillanti tocchi di oro rosa, bianco diamante e nero brillante, mentre le labbra, ispirate ai codici Art Déco, sono esaltate da nuance rosso metallizzato e porpora madreperlato. Il must have? Le polveri iridescenti della palette Duo Lumière, un duo di polveri illuminanti impreziosite da un motivo paillettes che ricorda le scintillanti creazioni firmate da Gabrielle Chanel negli anni Venti.

Dior Holiday Look 2023

Una collezione in limited edition ispirata ai colori e ai motivi del Jardin des Tuileries di Parigi, tanto amati da Christian Dior. La linea si compone di prodotti da trucco tra palette di ombretti, rossetti e blush per un effetto bonne mine. Le due palette Diorshow 5 Couleurs per lo sguardo, in versione diurna e notturna, sono ispirate al Jardin con nuance ricche e con un decoro barocco che ricrea le aiuole di un giardino alla francese. I prodotti must have? Il rossetto liquido no transfer con glitter Rouge Dior Forever Liquid Sequin e il rossetto glossato Dior Addict con astuccio avorio e oro in edizione limitata.

Guerlain Believe in Fantasy

La nuova collezione per il Natale, creata da Violette, direttrice creativa make-up Guerlain, trasmette audacia e raffinatezza. È una limited edition che rende omaggio al mondo animale, a cominciare dai pack creati dalla gioielliera turga Begüm Khan con stampe animalier dove il verde è il colore predominante. Nella collezione troviamo i prodotti iconici del brand, come: la leggendaria Terracotta e la polvere viso Les Perles Metéorités, ma anche la nuova palette Ombres G che racchiude un viola intenso matte, un rosa satinato perlato, un verde metallizzato con sfumature dorate. Il prodotto must? Il rossetto Rouge G personalizzabile con il nuovo case a stampa animalier giocata sui toni verde e nero.