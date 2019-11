Il maltempo non dà tregua, 60mila famiglie sotto black-out in Alto Adige Viabilità ancora in crisi in alcune zone della val Pusteria per la caduta di alberi. La linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana

(ANSA)

Non da tregua il maltempo in Nord Italia, in particolare in Alto Adige. Se a Venezia la situazione rimane critica ma senza i picchi dei tre giorni passati, la bufera di neve che è caduta sull’arco alpino ha causato blackout in tutto l’Alto Adige, con 60.000 le utenze isolate e problemi rilevanti nella zona di Brunico e della val Pusteria. La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità: 70 strade, che collegano i paesi con le vie principali risultano interrotte. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana di piccole dimensioni. Il capo della protezione civile altoatesina, Rudolf Pollinger, ritiene che la linea potrà essere riaperta entro 24 ore.

A Venezia codice arancio

Venezia, Franceschini: "Danni enormi, serve impegno straordinario"

Non è certo risolto il problema di Venezia dove per domani il Centro maree del Comune prevede un’altra massima di 120 centimetri, alle 11.55. Tuttavia, la situazione attuale è meno grave di quella dei giorni scorsi: marea ha toccato una nuova punta massima di 115 centimetri sul medio mare a Venezia, poco dopo la mezzanotte. Un fenomeno classificato come molto sostenuto (codice arancio), e non eccezionale. L’allagamento in questo caso interessa soprattutto le aree più basse della città, come San Marco.

Le previsioni meteo

A Venezia gli occhi sono puntati sul meteo. E le notizie parlano ancora di qualche giorno di criticità. La presenza di una seconda depressione in azione sul Mediterraneo non attenua infatti i picchi di acqua alta, che è attesa per tutta la giornata di sabato e domenica fra i 110 e i 120 centimetri. Mentre dal cielo sono attese piogge per tutto il pomeriggio di sabato, nella notte fra sabato e Domencia e nella giornata di Domenica. Una condizione che rende più complessa l’operazione di ripristino della normalità nel comune della laguna, dove oltre mille esercizi fra bar e ristornati stanno ponendo rimedio ai danni dal allagamento.