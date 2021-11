Il manager categorizza tutto, ma è importante trovare la propria strada

1) Mangia. Prima di Steve Jobs, lo disse Platone: solo uscire dalla caverna e cibarsi del mondo reale permette di stabilirne i confini, di conoscerlo davvero. La prima tappa del viaggio ci invita ad assaggiare il nostro quotidiano, a gustare la riunione in ufficio, il meeting da casa, a sentire l’acquolina in bocca ripensando ai progetti accattivanti, quelli che ti tengono saldo ancorato alla sedia finché non li hai esauriti, finché il piatto non è perfettamente pulito. Mangiare non significa solo alimentarsi: non lasciamoci trascinare dal falso mito della dieta che ci propina l’illusione di poter essere felici anche senza una buona pizza. Non è vero. Abbuffatevi senza timore di ingrassare delle critiche costruttive, dei pareri silenziosi ma imparziali, del punto di vista di tutti, anche degli stagisti. Possono sempre riservare qualche immensa sorpresa, un po’ come quel ristorantino aperto da poco e provato con circospezione che sa poi offrire un pasto memorabile.

Almeno in fatto di management, non siate schizzinosi, lo dico col cuore. Non partite dal presupposto di non voler assaggiare, di non voler considerare altre vie. Cercate piuttosto la qualità, non accontentatevi di una filiera sconosciuta o del prezzo più basso. Mangiate senza remore e scegliete poi, nella vastità di cose gustate con passione, il vostro piatto preferito, ciò che vorreste assaggiare ancora, il vostro ultimo desiderio culinario se foste nel braccio della morte.

2) Prega.Sembra che la preghiera e il management non vadano molto d’amore e d'accordo, perché almeno in apparenza possiedono fini e modalità decisamente diverse tra loro. Ma la seconda tappa del nostro viaggio nella vastità ci porta proprio qui, in un tempio in cui la parola ascoltata ha più valore di quella pronunciata. La preghiera ci impone di fare silenzio, di trovare, anzi, di costruire per noi un’oasi di pace in cui riuscire a sentire prima gli altri e poi noi, stabilendo il ritmo e l’equilibrio, scandendo la durata di un minuto.Come manager, sappiamo che il tempo può sempre fare la differenza e che ogni opportunità, ogni sfida, deve essere colta. Ma in un certo modo.

Non lasciamoci trascinare dalla vastità delle cose, puntiamo i piedi e proviamo a capirle, a comprenderle, altrimenti ne verremo travolti.Solitamente, si pensa che si preghi per chiedere qualcosa. Ma pregare non significa per forza chiedere. Come discutere non significa per forza scontrarsi. O riprendere un dipendente non significa per forza licenziarlo. Pregare ci chiama ad un atteggiamento orante, in grado di considerare ciò che ci circonda con obiettività e a prenderci il tempo giusto per ponderare.

A volte, significa anche accettare il destino o una decisione dall’alto, con la consapevolezza di non poter / dover fuggire da una situazione che non possiamo cambiare, ma che dobbiamo invece accogliere e trasformare in motore per l’evoluzione. Il Covid non lo voleva nessuno, ma è arrivato: non possiamo farci niente, se non estrapolare da questo tempo gli insegnamenti positivi. Pregare è anche un po’ questo: fidarsi della propria resilienza.