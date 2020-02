Il manager del futuro dovrà eccellere in più discipline, un po’ come Leonardo...

Un tempo l’interdisciplinarietà era la norma, non l’eccezione.

Gli specialisti che decidevano di studiare e praticare un'unica disciplina per tutta la vita erano una minoranza. Le origini filosofiche della specializzazione sono relativamente recenti: i prodromi li ritroviamo negli scritti del francese Cartesio (che comunque, guarda caso, è stato filosofo, matematico e scienziato) il quale, percependo la vastità della conoscenza ingestibile nel suo insieme, introdusse una tendenza verso la specializzazione intellettuale.

Le sue idee vennero raccolte con entusiasmo dagli illuministi. In particolare, l’Encyclopedie di Denis Diderot e Jean Baptiste D’Alembert, uscita tra il 1751 e il 1756, mostrò come fosse possibile suddividere il sapere in settori separati tra loro, definendo perimetri tra le discipline. In parallelo, la prima rivoluzione industriale creò la necessità di professionisti specialisti in grado di produrre e far funzionare le prime macchine per il lavoro, come la macchina a vapore, l’invenzione dell’elettricità e dei prodotti chimici nella seconda rivoluzione industriale.

Nell’800 i tempi erano maturi per istituzionalizzare la specializzazione intellettuale: diverse discipline della conoscenza si trasformarono in dipartimenti accademici universitari. La fine del secolo vide Taylor lanciare l’organizzazione scientifica del lavoro e nascere la catena di montaggio di Ford, che raggiunsero un enorme successo all’inizio del ‘900.

Tornando ad Ahmed, lo stesso curriculum vitae «è stato progettato per individuare braccianti in grado di leggere al massimo i manuali di istruzioni e specializzarsi in un aspetto particolare della linea di produzione».

E così arriviamo a oggi, l’era dei big data digitali e degli algoritmi, che cercano di codificare qualsiasi informazione (comprese discipline, culture e le persone stesse) in scatole comprensibili dall’intelligenza artificiale. Eppure, come dichiara Anders Sandberg, ricercatore al Future of Humanity Institute di Oxford: «Le istituzioni educative devono smettere di formare le persone come ingranaggi di una macchina dell’era industriale, anche perché le macchine saranno molto più economiche. Dovrebbero formare le persone per affrontare lavori più complessi e poco definiti (…) I lavori che possono essere definiti con precisione sono minacciati dalle macchine. I lavori attualmente sicuri sono quelli difficili da definire».