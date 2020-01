Il Mandarin Oriental di Milano punta su yoga e massaggio Thai (insieme) di Paola Dezza

È una eccellenza tra le oasi del benessere cittadine. E per mantenere la posizione rinnova continuamente la propria carta delle proposte.

Mandarin Oriental a Milano punta ancora una volta sul relax e sceglie di arricchire la proposta di trattamenti Spa con un nuovo protocollo esclusivo nato dall'unione tra yoga e massaggio Thailandese.

A ideare il trattamento è stato ideato da Anna Rita Di Giacomo, Director of Spa & Wellness aiutata da Caterina, insegnante di yoga, e Giada, terapeuta, che hanno scelto di fondere le proprie esperienze in un unico rituale esclusivo.



In particolare il trattamento unisce una pratica yoga finalizzata al completo rilassamento, e pertanto basata su posizioni semplici e rilassanti e una meditazione guidata, ad alcuni passaggi del massaggio thailandese, anch'esso nei suoi accenni più delicati. Il massaggio infatti si concentra su alcuni meridiani, punti marma e di riflessologia che vengono stimolati in modo da infondere all'ospite una profondo senso di rilassamento e benessere. Le posizioni vengono mantenute per cinque minuti e sono tali da predisporre il corpo alla ricezione del messaggio.

Il Restorative Yoga attiva il sistema nervoso parasimpatico ristabilendo l'equilibrio tra corpo e mente e permette di prendere coscienza del proprio corpo e della propria respirazione, riportandola alla calma.

La diffusione di oli essenziali, famosi nel mondo Mandarin, completa il relax.

L'hotel ha creato anche un programma di lezioni di yoga (Hatha yoga) che vengono impartite il sabato mattina, lezioni rigorosamente riservate a persone che non sono ospiti in albergo ma che vivono a Milano.

Alla fine delle sessioni si può restare in hotel a godere della Spa, usufruendo di tutta la parte delle saune e della piscina.