Il Mannarino, fatturato mensile raddoppiato e nuove assunzioni grazie al lockdown Grazie alle consegne di carne, la macelleria con cucina milanese affronta in controcorrente l'emergenza Covid

Il Mannarino cresce nonostante il lockdown

Fatturato mensile più che raddoppiato e l’intenzione di aprire un terzo punto vendita a settembre. L’esplosione dell’emergenza sanitaria, con la conseguente chiusura forzata dei ristoranti, non ha scoraggiato Luca Ballabio, Filippo Sironi e Gianmarco Venuto.

I tre giovani fondatori de Il Mannarino, macelleria con cucina di Milano, nel giro di 48 ore hanno sviluppato una piattaforma di e-commerce, attivando altrettanto velocemente un servizio di delivery per portare la carne a domicilio non solo su Milano, ma anche nell’hinterland e in tutta la provincia di Monza e Brianza, sfruttando solo ed esclusivamente risorse interne.



La chiusura dei due punti di vendita – quello di piazza De Angeli, aperto a giugno 2019, e quello di via Carlo Tenca, inaugurato a dicembre – ha posto i tre giovani fondatori dell’insegna di fronte a un bivio: «Potevamo o soccombere all’interruzione improvvisa e prolungata dell’attività, mettendo in difficoltà oltre 50 dipendenti, oppure provare a reagire in maniera proattiva e responsabile riconvertendo in tempi record il nostro modello di business per adattarlo alle nuove modalità di approvvigionamento alimentare imposte dal lockdown», spiegano.



E così, se i macellai sono rimasti tali, i camerieri si sono trasformati in addetti al confezionamento dei pacchi e in “riders”

incaricati delle consegne, grazie anche all’ausilio di Smart concesse in comodato d’uso gratuito da Venus (concessionaria Mercedes-Benz).



E i numeri hanno dato loro ragione: dopo il lockdown il fatturato mensile ad aprile è raddoppiato (circa 700mila euro) e la media giornaliera delle consegne è arrivata a 600, con la previsione ambiziosa di raggiungere il traguardo di 1.000-1.200, non solo nel capoluogo lombardo, ma anche fuori. Da pochissimo, inoltre, sono state aperte le spedizioni in tutta Italia, eccetto isole, con consegna della carne a domicilio in 72 ore. L’obiettivo graduale a medio termine è quello di raggiungere le 6mila consegne al giorno.



«Abbiamo in programma di implementare la sezione e-commerce in ottica di sviluppo omnicanale, in quanto l’emergenza ha chiaramente mostrato come il futuro anche del food retail sia sempre più orientato a un'esperienza integrata con il digitale».