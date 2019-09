Il mantra dalle sfilate donna: vestire moderno e semplice ora è possibile di Angelo Flaccavento

Moderno è vestire semplice: lo strillo di copertina di un vecchio rotocalco di settore è un mantra che nella moda ricorre periodicamente. C’è poco da fare: togliere, sottrarre, alleggerire sono azioni vigorose che equivalgono ad un repulisti che rende tutto più dinamico, e la modernità è veloce. Quando è vera, è anche classica, se ci si passa l’ossimoro. Ne sanno qualcosa da Tod’s. Questa stagione, la linea ammiraglia di casa Della Valle propone una sintesi di linee essenziali e materiali pregiati, pelle in primis. Capi archetipi come il bluson, il soprabito ladylike, l’abitino aggraziato, la gonna a pieghe e la camicetta sono riletti in pelle tie tye, cavallino macramé, nappa intarsiata mista a raso, sicché quel che appariva familiare non lo è più, senza ricorrere a facili effetti speciali ma puntando su accessori ad alto impatto - mocassini metallizzato o zebrati, borsette aggraziate - per amplificare il desiderio modaiolo. Il gusto italiano per le cose belle fatte bene aggiunge carattere e fa la differenza.

È in qualche modo semplice, per quanto brulicante stampe, aerea e profondamente bohemienne la moda di Etro: semplice come un abitino di seta stampata che sfiora appena il corpo, un suit maschile tutto bianco, tra Yoko Ono, Bianca Jagger e Charlotte Gainsbourg, che lo ridisegna, un paio di shorts che scoprono sfrontati le gambe. Veronica Etro evita la trappola dell’estetica hippie, che da Etro è sempre in agguato, ma di hippie trattiene lo spirito: il rifiuto delle barriere, il romanticismo cosmopolita e divagante. La prova è conservativa, più che evolutiva, ma ha una misura garbata che va riconosciuta all’autrice.

Sentori esotici e magrebini anche da Luisa Spagnoli. Il direttore creativo Nicoletta Spagnoli parla di una donna globetrotter, che veste con altrettanto eclettismo.

Per Jeremy Scott, invece, la semplicità non è nemmeno una opzione. Da Moschino schiaffa le donne dentro una fantasia cubista, con tanto di abito chitarra alla Braque e dosi massicce di Lacroix. Il giochino diverte, ma è assai letterale.

Da Marni, le stampe esplodono proprio in un delirio fauve di fiori e piante pennellati su forme bulbose e organiche, riconfigurate e plasmate in infiniti modi con una urgenza creativa quasi fanciullesca che è il segno distintivo di Francesco Risso, il direttore creativo che ha trasformato Marni in un luogo di sperimentazione psichedelica. Partendo da un discorso ambientalista ma evitando la trappola della moda verde, Risso chiama tutti alle armi in nome della natura, ma lo fa con ironia somma invece che con il piglio del profeta di sventura, e certo con qualche strizzata d’occhio a Rei Kawakubo, e il risultato ha una vitalità energizzante.