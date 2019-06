Il manuale dell'agriturismo: le regole tra tasse e contratti La bella stagione per il turismo rurale splende sempre più da almeno 10 anni, tanto che si può parlare di boom per le aziende agrituristiche in Italia, cresciute del 32%, per un valore economico 1,36 miliardi (+24%)

Nelle quattro pagine della Guida Rapida vengono descritte le condizioni fiscali, contrattuali e tutte le regole che permettono di aprire un'attività agrituristica, la quale non può essere svincolata da quella agricola. La Guida Rapida passa al setaccio, poi, le procedure per le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e i controlli che spettano ai Comuni. Un'intera pagina è dedicata ai casi particolari che delineano il perimetro dell'attività agrituristica. Infine, vengono esaminate le disposizioni in materia di enoturismo e street food, altri settori in espansione.