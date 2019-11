Il marchio Blumarine entra nell’orbita di Liu-Jo Marco Marchi, fondatore di Liu-Jo, ha acquisito il gruppo Blufin che possiede, tra gli altri, il marchio Blumarine dando il via al suo progetto Eccellenze Italiane, una holding di aggregazione di brand di fascia alta

3' di lettura

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Liu-Jo ha acquisito il marchio Blumarine e il gruppo Blufin che lo possiede. L’operazione dà il via alla holding “Eccellenze Italiane”, un nuovo grande progetto di aggregazione e accelerazione di brand di fascia alta voluto dal presidente e fondatore dell’azienda di abbigliamento di Carpi (in provincia di Modena), Marco Marchi.

«Con questa acquisizione - afferma Marchi - prende forma il mio sogno imprenditoriale di aggregare eccellenze italiane e lanciarle nella competizione globale. In un mercato in fortissima evoluzione i consumatori premiano i brand forti di identità distintive che fanno della qualità e della creatività gli elementi fondanti. In Italia esiste questo straordinario patrimonio di aziende che tuttavia spesso non sono in grado di crescere per mancanza di massa critica, capitale, tecnologia, management e sinergie - asset che solo un grande gruppo può garantire».

Alla base del porgetto la filosofia di Environmental Social Governance, cioè di investimento responsabile che mette al centro la creazione di valore per tutti gli stakeholder coinvolti. «È un sogno, una mia visione imprenditoriale che si avvera e che ha come punto di inizio l’acquisizione di Blumarine, un marchio di straordinaria reputazione e valore per l’Italia e il territorio carpigiano» commenta l’imprenditore.

La trattativa, avvenuta in via privata tra la famiglia Tarabini e Marco Marchi e senza istituti bancari intermediari, si è rapidamente conclusa con la sottoscrizione degli accordi per la cessione del 100% delle quote di Blufin a Eccellenze Italiane.



«Mia madre (Anna Molinari, ndr), io e tutta la nostra famiglia, riteniamo questo step estremamente positivo per lo sviluppo e la crescita dell'azienda e dei suoi brand - dichiara Gianguido Tarabini -. Crediamo fortemente nelle doti imprenditoriali di Marco Marchi, nel suo legame con il territorio e auspichiamo che questa operazione rappresenti un caso di successo dell'imprenditoria carpigiana e della moda italiana».