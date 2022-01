Il marchio Buitoni rimane su pizze surgelate, paste fresche e altri preparati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Addio alla pasta secca a marchio Buitoni. Con l’inizio del nuovo anno, praticamente tutta la gamma dello storico stabilimento di Sansepolcro perde il brand della famiglia che fondò l'azienda nel 1827. Continueranno a essere prodotti a Sansepolcro, con i loghi Granfetta e Crostino Dorato, i prodotti da forno e con il marchio Delverde la pasta.

Dopo tredici anni la multinazionale Nestlé, proprietaria del marchio, in accordo con Newlat, non ha rinnovato la concessione al gruppo cui fanno capo anche una serie di brand nazionali ed internazionali tra i quali Naked (leader degli instant cup in Uk) e Birkel (leader nel mercato tedesco per la pasta).

Il Gruppo Newlat Food dal 2019 è quotato in Borsa. Esclusi i prodotti iconici di Sansepolcro (il cui stabilimento ha una capacità produttiva annua di 96mila tonnellate di pasta e 22.400 tonnellate di prodotti da forno), il marchio Buitoni continuerà a campeggiare sulle pizze surgelate prodotte nello stabilimento Nestlè inaugurato pochi anni fa a Benevento e sui best seller paste fresche, paste ripiene, salse fresche, basi fresche e gluten free, basi liquide prodotti in altri stabilimenti.

Per sugellare un legame forte con un marchio che ha scandito la storia della comunità locale e accompagnato la storia del nostro Paese, Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di Newlat e, con la sua famiglia, azionista di controllo della società, ha annunciato di voler aprire entro il 2022 un museo storico dedicato al marchio Buitoni: «Possediamo archivi di materiali: foto, documenti, persino tutti i bilanci della società».

La scelta di abbandonare il brand, che ad oggi originava un fatturato pari a circa l'8% del totale di Newlat, per puntare su linee proprie era nell'aria da tempo. Già nella documentazione per la quotazione, avvenuta nel 2019, il gruppo dichiarava nero su bianco di non voler rinnovare il contratto con il colosso svizzero: pertanto la fine degli accordi su Buitoni ha seguito la scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2020 per i Paesi extra Ue e al 31 dicembre 2021 per i Paesi Ue.