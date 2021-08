Il mare diventa soggetto d'ispirazione e oggetto d'investimento

Ma nell'arte di oggi siamo molto lontani da tali visioni eroiche. Per gli artisti contemporanei il mare ha un altro volto: è quello del tragico destino di tanti migranti annegati durante la traversata del Mediterraneo, alla ricerca di un futuro migliore, o quello dell'urgente questione ambientale, ancora sottovalutata. A Venezia, dove i pericoli del riscaldamento globale sono concreti, è nato, grazie all'iniziativa della collezionista d'arte Francesca Thyssen-Bornemisza, un centro chiamato Ocean Space che, attraverso il contributo di artisti e scienziati, richiama l'attenzione sulla necessità di difendere gli oceani. Attualmente, sulla facciata della sede – la chiesa sconsacrata di San Lorenzo, in cui, si dice, fu seppellito Marco Polo e che conserva un raro esempio di altare bifacciale – è stato posto un neon orizzontale a 3,5 metri da terra: segna il livello a cui si troverà l'acqua della laguna alla fine del XXI secolo.

Gli artisti di oggi, quando guardano al mare, riflettono su tutta la sua complessità, sui processi ambientali ed economici in atto negli oceani, sulle rotte e i confini. È il caso di Armin Linke , con il suo progetto Prospecting Ocean sullo sfruttamento e la distribuzione delle risorse marine e l'amministrazione dei fondali di tutto il mondo – un intrico di macchinari e tubazioni nascosto all'occhio dell'uomo (l'artista è rappresentato dalla galleria Vistamarestudio di Pescara/Milano, dove le sue opere quotano dai 7 ai 15mila euro). Anche Rossella Biscotti  , con il suo progetto The Journey, ha analizzato una porzione del Mar Mediterraneo per mappare la stratificazione e gli intrecci delle rotte in un ambiente in cui, per natura, è difficile tracciare i confini. Dopo anni di ricerche, il suo lavoro si è concluso con una performance avvenuta lo scorso maggio, in cui l'artista ha affondato un blocco di marmo di 20 tonnellate nella profondità del mare tra Malta, la Tunisia e la Libia.

Il tema del mare nell'arte contemporanea ha ispirato un'altra mostra che si è svolta online l'anno scorso sul sito della prestigiosa galleria newyorkese di David Zwirner . Questa volta, in piena pandemia, al centro della riflessione c'era la sensazione di trovarsi in mare aperto, At Sea, come citava il titolo della mostra, che in inglese significa “per mare”, ma anche “disorientamento”, “confusione”.

Rough Dawns II”(2015) di Susan Hiller. Courtesy Lisson Gallery, Fotografia di Jack Hems.

Quella sensazione di insicurezza e di paura dovuta alla perdita di punti di riferimento, come nell'opera di Vija Celmins  , che dal 1968 rappresenta in modo meticoloso la superficie del mare privo di orizzonte, con le onde che si increspano in tutte le direzioni, usando la tecnica della xilografia e impiegando talvolta anni di preparazione (un esemplare di 21x26 cm, in edizione di 75 esemplari, vale 38mila dollari). Una ricerca portata alle estreme conseguenze dall'artista concettuale olandese Bas Jan Ader , presente in mostra con una fotografia (2.500 dollari) che lo ritrae in barca a vela durante la sua performance In Search of The Miraculous: una traversata in solitaria dell'Atlantico, da cui non è mai tornato. La sua barca è stata ritrovata sulle coste irlandesi, il suo corpo è disperso in mare.