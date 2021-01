Il mascara ad alte performance Un prodotto dalle molteplici azioni: allungante, volumizzante, incurvante e a lunga durata. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è. Un mascara dalle alte performance e dalle molteplici azioni: allungante, volumizzante, incurvante e a lunga durata. Il mascara è da sempre parte importante nella make-up routine e ultimamente ne è diventato protagonista: lo usiamo tutti i giorni, ma ci sono delle curiosità che in molte non sappiamo.

Un esempio? Si chiama anche rimmel per il cognome di chi ha creato la confezione con l'applicatore a scovolino, Eugéne Rimmel, nel 1830. E “rimmel” si usa in francese, portoghese, romeno, turco e arabo. Alcune fonti sostengono che lo spazzolino cilindrico sia stato invece introdotto da Revlon: la questione è controversa. Quello che invece conta è che il mascara sia il prodotto di make-up con la più alta frequenza di innovazioni, nella formula e soprattutto nell'applicatore.

Anche la pigrizia serale è frequente e diffusa: però sapevate che l'abitudine di non struccare bene gli occhi e rimuovere perfettamente il mascara può farvi perdere più della metà delle ciglia, a lungo termine?

Infine, la dura verità: il mascara deve davvero avere la vita breve, di massimo sei mesi. Il motivo è che sullo scovolino, e perciò dentro al flacone, si accumula quotidianamente una quantità di germi che poi proliferano e diventano pericolosi per gli occhi, che sono delicatissimi, come tutte sappiamo. Perciò ne useremo almeno due all'anno: una buona abitudine è fare una piccola etichetta con la data del primo utilizzo, come reminder.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

The Universal Volume Mascara 24h di Astra Make-up ha uno scovolo extra-large per un effetto “ciglia finte”. Cosa lo contraddistingue: la formula, dalla durata testata fino a 24 ore, contiene estratto di fiori di cera, ricchi di antiossidanti e attivi anti irritazione, estratto di rosa, olio di girasole e olio di semi di cotone dalle proprietà elasticizzanti, nutrienti e protettive (euro 4,90).