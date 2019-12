Il massimo valore aggiunto per i cittadini europei di Johannes Hahn

(AFP)

4' di lettura



I negoziati sul quadro di bilancio settennale dell’Unione europea stanno entrando in una fase decisiva. Sebbene a prima vista potrebbe sembrare un dibattito tecnico, in realtà il suo esito determinerà ciò che l’Unione europea sarà in grado di dare ai suoi cittadini. La Commissione ha presentato le sue proposte nel maggio 2018, i negoziati sono iniziati concretamente quest’anno e ora la presidenza finlandese ha proposto un compromesso. Si tratta innegabilmente di un compito arduo. Le posizioni degli Stati membri sono diametralmente opposte, con alcuni che chiedono di tirare la cinghia alla luce della Brexit e altri che sostengono che settori chiave come l’agricoltura e lo sviluppo regionale necessitano di sostegno costante. Un punto fondamentale, sottolineato da molti, è se il contributo di ciascun Paese al bilancio della Ue offrirà il miglior rapporto tra denaro dei suoi contribuenti e benefici prodotti.

Un bilancio moderno

Si tratta di una domanda da un milione di euro. Con soluzioni potenziali che includono la politica agricola comune e l’ambiente, la spesa sociale e regionale e priorità nuove e rafforzate che vanno dall'innovazione, al digitale, agli investimenti, alla migrazione, all’azione esterna, alla sicurezza e alla difesa, il progetto di bilancio della Commissione del maggio 2018, pari all’1,114% del reddito nazionale lordo della Ue, reca una proposta realistica, che consente all’Unione di far fronte alle sfide geopolitiche e di diventare un attore più forte sulla scena mondiale, e si basa sul presupposto che il bilancio della Ue per il futuro deve essere moderno e ambizioso e tenere conto dell’ammanco di risorse conseguente alla Brexit. In considerazione dei vantaggi del mercato unico, il cui contributo all’economia europea secondo le stime ammonta in media al 6% annuo, i contributi nazionali necessari a finanziare il bilancio, che in base alla proposta della Commissione sono in media inferiori all'1% dell’Rnl Ue, sono un ottimo affare.

Nell’ultimo anno e mezzo l’Unione ha compiuto passi importanti nella definizione della sua agenda strategica e delle priorità, nella fattispecie: un’intensificazione dell’azione per il clima, una transizione verde socialmente equa e giusta; consentire la trasformazione digitale dell’Europa per aumentare la competitività; promuovere le competenze e l’istruzione, la ricerca e l’innovazione; garantire la sicurezza e la difesa dei cittadini europei; svolgere un ruolo guida forte e attivo nel mondo; affrontare efficacemente le sfide migratorie e gestire le frontiere dell'Unione. Tutte azioni dal chiaro valore aggiunto europeo, in quanto nessun paese potrebbe affrontare queste sfide da solo, e chieste dai cittadini europei.

Mantenere le promesse ai cittadini

Il bilancio della Ue deve essere impostato in modo da consentire all'Unione di mantenere le promesse fatte ai cittadini europei. Non possiamo dissociare le priorità dal bilancio e dobbiamo mettere mano al portafoglio se non vogliamo nuocere alla credibilità della Ue agli occhi dei cittadini e a livello mondiale. La proposta della Commissione europea tiene anche conto della corretta esecuzione dei fondi, che è una responsabilità nei confronti dei contribuenti europei. Il buon livello di conformità e la sana gestione finanziaria, confermati dalla Corte dei conti, devono rimanere un obiettivo fondamentale nella prossima generazione di fondi, con il rispetto dello Stato di diritto e la tolleranza zero nei confronti delle frodi quali principi fondamentali alla base della spesa della Ue.

L’esito positivo dei negoziati sul Qfp, il quadro finanziario pluriennale, dipende da due presupposti: il fermo perseguimento di un beneficio collettivo che prevale sull’interesse nazionale percepito e la volontà di fare concessioni e di raggiungere un compromesso in cui il risultato complessivo è superiore alla somma delle singole parti. È necessario che i leader che parteciperanno al Consiglio europeo in programma il 12 e 13 dicembre 2019 superino i rispettivi obiettivi nazionali limitati e si concentrino sugli ambiti nei quali l’Europa può fare di più collettivamente per i cittadini, l'economia, il nostro interesse geopolitico e il clima rispetto a ciò che potrebbero fare i singoli Stati membri. Si tratta di una decisione della massima importanza e di una prova di responsabilità istituzionale e politica.

Più fondi alla ricerca e alla questione migratoria

I cittadini italiani ci hanno detto che molte di queste nuove priorità contano anche per loro. La Commissione li ha ascoltati e ha proposto maggiori investimenti in settori in cui un’azione a livello della Ue può fare la differenza. Ad esempio, la Commissione ha proposto di triplicare i fondi destinati alla migrazione e alla gestione delle frontiere arrivando così a quasi 33 miliardi di euro. Abbiamo proposto di aumentare del 20% i fondi per la ricerca nell’ambito di Horizon Europe, arrivando a quasi 100 miliardi di euro. Abbiamo proposto di raddoppiare i fondi per l’Erasmus, arrivando a 30 miliardi di euro. Un quarto del nuovo bilancio, ovvero 320 miliardi tra il 2021 e il 2027, andrà per azioni legate al clima, rendendo l'Europa più verde e più sostenibile.