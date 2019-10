Il match in tv dei due Matteo: Renzi punta a fare l’anti-Salvini ma l’avversario è Conte Settantacinque minuti di confronto tra Renzi e Salvini in seconda serata. La prima mezz’ora soli con Bruno Vespa sulle poltrone bianche di Porta a porta, poi con altri due direttori a fare domande incrociate: Maurizio Molinari della Stampa e Michele Brambilla del Quotidiano nazionale di Emilia Patta

3' di lettura

Settantacinque minuti di confronto in seconda serata. La prima mezz’ora soli con Bruno Vespa sulle poltrone bianche di Porta a porta, poi con altri due direttori a fare domande incrociate: Maurizio Molinari della Stampa e Michele Brambilla del Quotidiano nazionale. La guerra dei due Matteo, non andata in scena prima delle ultime elezioni politiche per il ripetuto niet di Salvini al confronto in tv con l’allora segretario del Pd Renzi, andrà in onda oggi, 15 ottobre, a scenario del tutto cambiato: Renzi ha fondato un partito tutto suo lasciando il Pd e Salvini non è più al governo anche per via dell’iniziativa dello stesso Renzi di aprire al confr0nto con il M5s per un governo “anti-sovranista” nei giorni caldi del Papeete Beach.

LEGGI ANCHE / Nuovo partito di Renzi, ecco chi lo segue

Detto, fatto. Ora Salvini è all’opposizione e sembra avere necessità di accreditarsi tra l’elettorato moderato dopo le forzature della scorsa estate («chiedo agli italiani pieni poteri»): prova ne è una lunga intervista rilasciata al Foglio in cui rassicura sulla fedeltà all’atlantismo («senza se e senza ma») e sull’Europa («Io voglio stare in Europa: l’Italia fuori dall’Europa è destinata a non contare nulla. E non voglio uscire dall’euro: l’euro è irreversibile») e arriva addirittura citare Barak Obama.

LEGGI ANCHE / Il destino di Salvini si decide nei prossimi 15 giorni

Da parte sua Renzi non ha bisogno di accreditarsi al centro, dal momento che l’operazione Italia viva nasce proprio al centro, leggermente più a destra del “vecchio” Pd. Ma ha di certo bisogno, e ambizione, di accreditarsi come il vero avversario politico di Salvini. A preoccupare l’ex premier non c’è tanto la concorrenza nel suo campo politico del segretario dem Nicola Zingaretti, visto come troppo schiacciato sui pentastellati e per questo “innocuo”, ma la concorrenza dell’attuale premier Giuseppe Conte. Che sempre più sta giocando una partita tutta sua: quella di una terza via , una sorta di “nuovo umanesimo” ispirato al cattolicesimo democratico.