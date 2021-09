Il mattone europeo festeggia e punta a 280 miliardi di investimenti

Con una gran parte della popolazione che lavora ancora da casa, questa tendenza potrebbe durare ancora per un po’, soprattutto in relazione al fatto che in generale la situazione rimane ancora fragile a causa dell’emergere di più varianti del virus trasmissibili e alla lentezza delle campagne di vaccinazione in alcuni Paesi.

Dal punto di vista dei valori commerciali, il 2021 si chiuderà nuovamente con il segno meno come già accaduto nel 2020. I prezzi di vendita e i canoni di locazione dei negozi subiranno nei principali Paesi europei un calo medio del 2,3%, che nel 2022 dovrebbe limitarsi ad un -1%.Le previsioni indicano un calo degli affitti top che dovrebbe proseguire sino al 2023 ad un tasso annuo di circa l'1,7%, per poi riprendere a crescere lentamente. Anche i centri commerciali continueranno a segnare cali sia per quanto riguarda i prezzi che gli affitti dei negozi posizionati all'interno degli stessi. Le stime sono che si assisterà per almeno due anni ad una discesa media annua di circa tre punti percentuali. Solo a partire dalla fine del 2022 si dovrebbe registrare un rimbalzo che sarà comunque di minore entità rispetto a quello che avremo per i negozi prime localizzati nelle vie del lusso. D'altra parte, questo segmento viene identificato come un asset non-core che di conseguenza sta registrando un interesse limitato da parte degli investitori.

La logistica

Le previsioni per la logistica sono tutte positive, sia per la fine di quest’anno che per il prossimo. La domanda di chi vuole affittare un immobile logistico in Europa sta crescendo a doppia cifra e per la fine dell'anno, rispetto al 2020, la variazione percentuale dovrebbe essere del 30%. Ma oltre alla domanda dei conduttori è l'attività degli investitori che fa capire quanto questo asset sia considerato ancora più importante per il mercato, dopo la pandemia. Infatti, l'attività degli investitori a fine 2021 risulterà superiore almeno del 55% rispetto all'anno scorso.

Nonostante un mercato così vivace, il comparto logistico europeo si trova però nel mezzo di un processo di profonda ristrutturazione. Dal punto di vista quantitativo, le previsioni per la fine di quest'anno e per l'anno prossimo sono positive, sia per quanto riguarda i valori di vendita (+1,8% a fine 2021), sia per quanto riguarda i canoni di locazione (+2,2% sempre a fine 2021). Per il 2022 il trend si conferma positivo con una nuova crescita di prezzi e canoni compresa in un range fra i due e i due e mezzo punti percentuali.

Dal punto di vista geografico, i Paesi dell’Europa centrale, in particolare, stanno beneficiando del fatto che il commercio fra nazioni della Ue si sia intensificato maggiormente con la pandemia. Polonia e Repubblica Ceca sono fra le nazioni che si stanno meglio attrezzando dal punto di vista dell'offerta di immobili a destinazione logistica e le previsioni, visto il forte interesse dimostrato dagli investitori quest'anno, è che i canoni di locazione fra la fine del 2021 e il 2022 potranno crescere anche di dieci punti percentuali.