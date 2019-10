Decreto imprese, al Senato maxi-emendamento con la fiducia: oggi il voto Il provvedimento sostitutivo del Dl Crisi è stato blindato dal Governo, dopo un avvio di lavori con sospensione. Il testo è quello approvato dalle commissioni di merito

Al Senato si vota il Maxi-emendamento su cui il governo Conte ha posto la fiducia (Ansa)

Si voterà mercoledì 23 ottobre al Senato il maxi-emendamento interamente sostitutivo del Dl Crisi. Già iniziata la discussione sulla fiducia chiesta dal Governo. La capigruppo di Palazzo Madama ha deciso che le dichiarazioni di voto inizino alle 13.10. Intorno alle 14.30 ci sarà l’avvio della chiama dei senatori per il voto e dunque circa un’ora dopo, alle 15,30, è atteso l’esito del voto. Il provvedimento deve poi passare all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 3 novembre.

Una mattinata di stop and go per il provvedimento. I lavori del Senato sono iniziati e sono stati immediatamente sospesi per un’ora, fino alle 11, su richiesta del governo, che avrebbe dovuto presentare alle 10 il maxi emendamento. All’annuncio del ministro Federico D’Incà si è levato dall’aula un brusio di protesta, visto che martedì 22 ottobre c’erano già state due sospensioni. «Non c’è due senza tre», ha commentato il presidente di turno Roberto Calderoli che ha raccomandato al governo puntualità alle 11.

Poco più tardi l’esecutivo ha posto la fiducia sul maxi-emendamento al decreto salva-imprese. Lo ha annunciato in Aula il proprio ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà. Il testo dell’emendamento corrisponde a quello approvato dalle Commissioni di merito.