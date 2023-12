Il maxi polo del caffè di De' Longhi promosso da mercato e broker

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’operazione De' Longhi per la creazione di un maxi polo nelle macchine del caffè piace al mercato e agli analisti. Il titolo è in netto rialzo, dopo uno scatto del 4,5% in avvio. Equita ha alzato il target price a 33,8 euro da 28,9, così come Banca Akros (da 32 euro a 38 euro) con raccomandazione di acquisto. L'operazione prevede la fusione tra Eversys (detenuta da De' Longhi) e La Marzocco (controllata dalla famiglia De' Longhi tramite la holding lussemburghese De Longhi Industrial) in un unico gruppo di rilevanza mondiale in cui De Longhi avrà una quota del 61,5%. E' atteso un esborso per l'azienda di 340 milioni di euro: una cifra gestibile secondo gli analisti di Equita che stimano una posizione finanziaria netta di 490 milioni a fine 2023.

«Il deal ci piace ed è molto sensato», sostengono gli esperti, evidenziando che La Marzocco «è un’azienda iconica» e in questo modo De' Longhi «aumenta l’esposizione all’interessante business del caffè professionale che presenta alti margini e interessanti prospettive di crescita». «Questo è l'accordo che aspettavamo da tempo», commenta Banca Akros, evidenziando la «logica strategica che porta De Longhi a focalizzarsi nel segmento del caffè in rapida crescita». Allo stesso tempo, l’accordo «lascia ancora ampio spazio per ulteriori fusioni e acquisizioni». Quanto ai vantaggi in termini di costi, secondo gli analisti «non sono stati quantificati in questa fase, ma con le due società destinate a restare indipendenti, non dovrebbero essere sostanziali».