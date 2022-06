Il meccanismo della revisione prezzi nel c.d. Decreto Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla Gazzetta Ufficiale 117 del 20 maggio scorso è stata pubblicata la legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

All’interno di tale legge è presente una norma, l’articolo 23, rubricata revisione dei prezzi.

Attraverso tale norma il legislatore si pone l’obiettivo di rilanciare il meccanismo della revisione prezzi negli appalti pubblici già introdotto con l’articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73.

Il legislatore, infatti, già un anno fa, per far fronte all’improvvisa impennata dei prezzi dei materiali di costruzione verificatesi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione, aveva previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevasse, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per i materiali oggetto di aumento e rilevati dal suddetto decreto, il legislatore ha previsto un sistema di compensazione in aumento o in diminuzione. Tale meccanismo opera anche in deroga al Codice dei Contratti Pubblici.

Tuttavia sin da subito detto meccanismo di compensazione ha dovuto fare i conti con l’inadeguatezza delle risorse a disposizione.