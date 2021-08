Medaglie olimpiche monopolio dei Paesi G20

Questa competizione accesa a tutte le latitudini rende più pesante il bottino degli azzurri. Le attuali 30 medaglie (il record è di 36 podi a Los Angeles 1932 e Roma 1960) in 13 sport diversi legittimano il ruolo guida cui l’Italia da sempre ambisce. Anche lo spettro delle specialità in cui gli atleti e le atlete italiani stanno emergendo è sempre più diversificato. Per quanto proprio in queste ore è maturata la debacle di basket, volley e pallanuoto.

Un monito da cogliere, in realtà, anche per il sistema produttivo. Quando l’Italia non è coesa e disimpara l’arte di fare la squadra finisce il più delle volte per soccombere.