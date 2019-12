Il meglio del decennio sul grande schermo

Una significativa menzione tra i registi americani non più giovanissimi, la meritano anche Jim Jarmusch (strepitosi «Solo gli amanti sopravvivono» e «Paterson»), Quentin Tarantino (anche per il recente «C'era una volta a Hollywood») e Steven Spielberg (sempre una sicurezza, come dimostrato ad esempio da «The Post»).

Impossibile dimenticare poi altri notevoli lavori come «Zero Dark Thirty» di Kathryn Bigelow, «L'amore bugiardo» di un altro grande autore come David Fincher, «Boyhood» di Richard Linklater (un film girato in 12 anni) o l'ambizione di Terrence Malick con «The Tree of Life».

Messico e Sud America

È stato anche un decennio che ha confermato la grande forza del cinema messicano, con tre registi come Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro e Alejandro González Iñárritu a fare da capifila (e dividersi numerosi riconoscimenti, tra Oscar e vittorie ai grandi festival).

Tra i tanti, il film che reputiamo il più memorabile è un altro lavoro distribuito da Netflix: «Roma», con cui Cuarón ha raggiunto davvero la piena maturità.

Per quanto riguarda il Sud America, invece, non si può non citare uno dei nomi fondamentali della contemporaneità come il cileno Pablo Larraín, vero e proprio rappresentante di questo decennio con sei film notevoli: «Post mortem», «No – I giorni dell'arcobaleno», «Il Club», «Neruda», «Jackie» e «Ema».

Cileno era anche un altro grande regista come Raoul Ruiz, che nel 2010 ha realizzato uno dei suoi lavori più importanti: «I misteri di Lisbona».

Africa e Asia

All'interno del cinema africano, se dovessimo fare un solo nome, la scelta cadrebbe senza dubbio sul tunisino Abdellatif Kechiche, che con «La vita di Adele» (ma non solo con questo) ha firmato una delle opere più significative del decennio.

Se il cinema del Medio Oriente può essere rappresentato da un capolavoro come «Una separazione» di Asghar Farhadi, quello dell'Estremo Oriente ha davvero numerosissimi lungometraggi che meriterebbero una menzione.

Tra questi, un posto speciale va al magnifico «Parasite» del sudcoreano Bong Joon-ho, che ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes 2019, esattamente un anno dopo la vittoria di un'altra opera di grande forza ed eleganza come il giapponese «Un affare di famiglia» di Hirokazu Kore-Eda.

Meno noto al grande pubblico ma altrettanto importante è il lavoro del filippino Lav Diaz, autore di opere torrenziali e visivamente magistrali, che possiamo riassumere con il monumentale «From What Is Before».

Sempre dall'Asia arriva il documentarista più rilevante del decennio: il cinese Wang Bing con «'Til Madness Do Us Part» ha firmato un documentario, ambientato in un manicomio, semplicemente imperdibile. La scena cinese, però, è davvero tra le più interessanti degli ultimi anni, con tanti nomi di rilievo (Jia Zhang-ke, in primis) e film di grande forza ed eleganza (da «A Simple Life» del 2011, firmato dall'acclamata autrice della new wave hongkonghese Ann Hui, al recente «So Long, My Son» di Wang Xiaoshuai).

Tra i documentaristi, però, oltre a Wang Bing e ad altri nomi celebri come Werner Herzog e Frederick Wiseman, una menzione speciale va a Joshua Oppenheimer che con «L'atto di uccidere» (incentrato sul genocidio indonesiano) ha dato vita a uno dei lavori più importanti del decennio.

Europa

Anche tra i registi europei ci sono autori che hanno fatto la storia del cinema e che continuano a realizzare opere fondamentali. Il primo nome che viene in mente è Roman Polanski, vista la grandezza del suo ultimo lavoro «L'ufficiale e la spia», ma basta ricordare «Carnage» e «Venere in pelliccia» per rendersi conto di quanto Polanski abbia fatto per questi anni Dieci.

Un altro nome è Pedro Almodóvar, che grazie al suo capolavoro «Dolor y gloria» ha firmato una tappa fondamentale del cinema degli ultimi anni.

Una menzione anche al lavoro dell'inglese Sam Mendes, per aver firmato con «Skyfall» uno dei film della saga di James Bond migliori di sempre e per la conferma del suo grande talento con il recentissimo «1917».

Ha fatto un solo lungometraggio in questo decennio il francese Léos Carax, ma il suo «Holy Motors» gli fa guadagnare comunque la menzione e il titolo di film transalpino più sorprendente e originale dell'intero decennio.

Altri capolavori indimenticabili sono «Faust» del russo Aleksandr Sokurov, «Il cavallo di Torino» dell'ungherese Béla Tarr e «L'altra Heimat» del tedesco Edgar Reitz.

Una nota a parte per il monumentale e impressionante «Hard to Be a God», ultimo film di Aleksej German, tra le opere più pregevoli degli ultimi decenni.