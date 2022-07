Il meglio è nemico del bene: così il perfezionismo crea effetti deleteri

Tutto vero, per carità, queste caratteristiche sono importanti ma non sono le uniche a determinare i successi. Meno spesso all’interno di queste narrazioni trovano spazio elementi come la casualità di un incontro, di un evento, di una lettura, le scelte obbligate, i limiti non superati, i momenti generativi per nulla governati dal diretto interessato ma che tuttavia accadono lo stesso e hanno un impatto, più o meno evidente ma pur sempre presente, sulla valutazione di successo o fallimento.

A proposito di errori e fallimenti: per quanto sia rasserenante parlare di “cultura dell’errore” nelle organizzazioni, spesso accade che questo sia visto positivamente solo quando attraverso di esso si produca una reazione tale da rimediare non solo all’errore stesso ma addirittura “con gli interessi”. Eppure, a fronte di un errore che può generare innovazione, ce ne sono altre svariate migliaia che agli occhi del mondo restano tali ma che, come spiega bene Stanislas Dehaene nel libro “Imparare”, sono “linfa vitale per il nostro cervello”.

L’agire orientato al perfezionismo non tollera gli errori, piuttosto cerca di evitarli o di negarli limitando di fatto la crescita e lo sviluppo della persona. Il perfezionismo autodiretto vede nell’errore solo il fallimento: dal momento che pongo l’asticella troppo in alto non sarò mai in grado di raggiungere l’obiettivo che mi sono posto. Un po' come i video promozionali di fantomatici coach che troviamo in molti social network e che promettono corpi scultorei per la prossima estate in tempi rapidissimi e senza alcuna fatica: la continua delusione nel non riuscire a raggiungere l’obiettivo che la persona si pone produce una separazione tra il sé reale (ciò che sappiamo di noi stessi) e il sé ideale (ciò a cui tendiamo o che vogliamo essere) generando tra l’altro stati di ansia e depressione.

Il perfezionismo eterodiretto, la seconda dimensione del perfezionismo, viene spesso confuso con capacità di leadership perché cerca di motivare proponendo standard altissimi. È la versione del perfezionismo autodiretto orientata verso l’esterno, verso chi ci circonda. Mentre il perfezionismo autodiretto genera sentimenti ostili verso se stessi, quello eterodiretto porta alla colpevolizzazione e a dimostrazioni di mancanza di fiducia verso l’altro (non so voi ma chiedere di rifare un piatto 85 volte non mi è sembrata una dimostrazione di stima e fiducia verso il proprio team…).

Infine, il perfezionismo socialmente imposto lo ritroviamo proprio nell’utilizzo delle tecnologie persuasive, nei social network, che ormai da anni mostrano vite irrealisticamente perfette e standard di perfezione irraggiungibili. Le persone che vivono questa forma di perfezionismo temono la valutazione, amplificano le aspettative a cui pensano di dover rispondere e si sentono continuamente frustrati dal non riuscire a rispettare gli elevati standard che pensano siano loro richiesti.