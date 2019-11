Il meglio di Lab24: le storie visual del Sole 24 Ore

Le classifiche interattive hanno la loro massima espressione con la storica indagine sulla qualità della vita curata dal Sole 24 Ore del Lunedì, che quest'anno vedrà la trentesima edizione e negli ultimi mesi ha visto un percorso di avvicinamento con l'arrivo di nuovi indici. Interrogando il database si scoprono le province italiane a partire dai numeri, si possono osservare tendenze e curiosità, mettere a confronto città diverse, guardare le edizioni passate.

Il formato card è invece adatto a un racconto con una struttura più semplice. Come carte da sfogliare per cogliere l'essenza di un tema. Lo abbiamo utilizzato per visualizzare con un linguaggio molto grafico e social le diseguaglianze all'interno dell'Europa. Oppure le principali misure di politica monetaria messe in campo dalla banca centrale europea negli otto anni di Mario Draghi .

Il longread è un formato in espansione, molto usato dalle grandi testate internazionali per articoli lunghi e reportage corredati da immagini ampie e infografiche di dettaglio. Lo spartiacque a livello internazionale per questo genere giornalistico fatto di racconto lungo, grafica interattiva, immagini aeree e animazioni è stato “Snow fall”, un approfondito reportage pubblicato nel 2012 dal New York Times su una valanga che sorprese, uccidendoli, alcuni sciatori. L'esito di un lavoro di mesi che aveva messo insieme professionalità molto diverse ed è valso un pulitzer al giornale americano nel 2013.

Su Lab24 abbiamo utilizzato il longread per raccontare “Dove nasce la nuova Italia” industriale; con reportage da luoghi chiave come la ricerca di Pisa e l'industria vicentina: un lavoro che si è aggiudicato il premio State Street 2018.

Oppure per “la lunga cavalcata degli smartphone” dai tempi di Nokia a oggi, con una chart dinamica e interrogabile che segue l'evoluzione del cellulare negli anni, i principali modelli, i protagonisti, le quote di mercato. Si parte dalla prima telefonata fatta da Marty Cooper nel 1973 con un grosso Motorola fino all'avvento dello smartphone come oggetto irrinunciabile, in una evoluzione che ha lasciando sul terreno le macerie di aziende travolte dall'innovazione di Apple, Google e, negli ultimi anni, la determinazione di Huawei.