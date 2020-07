How to spend it, il meglio delle vacanze made in Italy e la guida all’eleganza maschile

Il numero di luglio di How to Spend it punta quindi i riflettori sul meglio dell'Italia come destinazione deluxe, a partire dai cantieri navali che producono l'eccellenza dello yachting (il nostro Paese è leader nel comparto dei superyacht, oltre i 24 metri, con più del 45 per cento della produzione del totale mondiale delle barche di grandi dimensioni). Come San Lorenzo, che proprio in questa difficile estate 2020, ha registrato una crescita degli ordini o come The Italian Sea Group che, oltre al varo di due nuovi megayacht targati Admiral, ha inaugurato la collaborazione con un altro brand iconico del design italiano, Lamborghini. O ancora Riva, altro nome di culto per lo stile nautico, in equilibrio tra lusso e sportività.

Dal mare alle isole, un focus speciale è dedicato alle vacanze residenziali, in ville antiche, fari a picco sulle onde, dammusi e piscine private per assecondare quella che è la tendenza del momento, affittare per qualche settimana non solo un angolo di paradiso, ma un pezzo di storia.

Nel cauto ritorno alla normalità, un posto particolare occupa, in questi giorni, la Milano Digital Fashion Week e le sfilate dedicate all'uomo per la prossima primavera estate e alle pre-collezioni donna. Per questo il magazine del Sole 24 Ore dedica un'ampia inchiesta sui nuovi tessuti sostenibili - dalla pelle vegan ricavata dal cactus fino all'inchiostro bio e la wearable technology dalla canapa - oltre ai servizi speciali dedicati agli accessori: occhiali, orologi e gioielli.