Il mercato auto-business contiene le perdite

Però i noleggiatori e i loro clienti hanno dalla loro il vantaggio di accontentarsi del prodotto disponibile, pur di averlo in tempi ragionevoli, e le consegne non sono più un sogno. Poi sicuramente avere un buon rapporto coi costruttori una mano la dà. Le grandi società di Nlt ce li hanno buoni (e sono a meno 14%), mentre le captive ce li hanno ottimi (e stanno al più 3% verso il 2019).

Il fatto è che non basta comprare ciò che è disponibile, ma quello che torna utile ai costruttori per schivare o limitare le multe della Commissione a fine anno. Secondo Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan, «il noleggio a lungo termine ha un vantaggio enorme per l’utente perché oggi è in grado di sopperire alle sue preoccupazioni in merito alla transizione tecnologica. In sostanza, il cliente compra un servizio e non un’auto elettrica di proprietà e anche per questo i nostri noleggi dei primi 9 mesi del 2021 vedono le auto ibride ed elettriche superare il 50% dei volumi».

Le cifre del mercato confermano come i noleggiatori a lungo stiano aiutando i costruttori a immatricolare le Lev (low emission vehicles). Se la quota Nlt sul totale del mercato è il 17%, quella sulle elettriche arriva al 26%. La possibilità di spostare il rischio sul noleggiatore ha un peso notevole per i clienti, soprattutto quando si tratta di vetture medio-grandi. Per le ibride plug-in la quota del Nlt arriva addirittura al 45%, una su due. Qui, oltre al rischio, entra in gioco anche il prezzo decisamente elevato e la dimensione, tipica dei segmenti preferiti dai clienti Nlt.