Il mercato dell'auto in crescita a maggio in Europa, ma non ancora ai livelli prima della pandemia

Il mercato europeo delle auto il mese scorso ha visto un aumento del volume totale di vendite del 73% rispetto a maggio 2020. Secondo i dati di Jato Dynamics il volume complessivo è stato di 1.073.987 unità, portando il totale dall'inizio dell'anno a 5.150.831 unità. Nonostante questo aumento, il volume è stato inferiore del 25% rispetto al maggio 2019 poiché il mercato ha continuato a risentire degli effetti della pandemia. I dati, insomma, sono incoraggianti ma il mercato si sta riprendendo più lentamente di quanto molti avessero sperato. L’incertezza economica e la mancanza di fiducia stanno limitando la crescita in un momento in cui l’industria si sta allontanando dai motori tradizionali e si sta adattando alle normative sulle emissioni.



Quota di mercato record per il gruppo Volkswagen



Da segnalare la performance del gruppo Volkswagen che si è assicurata la seconda quota di mercato mensile più alta dal lontano 2001: un risultato impressionante se si considerano quali siano le sfide attualmente affrontate dal settore. La quota a maggio del produttore tedesco è stata pari al 28,14%, seconda solo ad aprile 2020, quando si è assicurata il 29,23% poiché le vendite sono state più colpite dall’inizio della pandemia in Europa. I risultati positivi del mese di maggio sono dovuti alla performance forti di marchi come Audi, Skoda, Seat e Cupra.



Le vendite totali si sono incrementate per l’aumento della domanda di veicoli elettrici e di suv, con il Gruppo Vw che è il leader in Europa in entrambi i segmenti. La performance di VW del mese scorso dimostra la necessità che hanno i costruttori nell'identificare i fattori chiave della crescita e adattare la strategia di vendita al momento giusto con l'obiettivo di soddisfare la domanda emergente. Sebbene l’Europa sia un mercato maturo, sia i nuovi veicoli elettrici che i suv o i cossover sono segmenti chiave che mostrano un alto potenziale di crescita.



Incrementi da record per elettriche, plug-in e suv



I veicoli elettrici hanno registrato una quota record di immatricolazioni a maggio pari al 16%,mentre i suv hanno rappresentato quasi il 45% del volume totale sul venduto. È evidente che disporre dell’offerta giusta in questi segmenti sarà cruciale per il successo nei prossimi anni. Il modello 100% elettrico più venduto a maggio in Europa è stato la Tesla Model 3, seguita dalla Vw ID.3 e dalla Renault Zoe. Fra le ibride plug-in, invece, il modello al top delle richieste a maggio è risultata la Ford Kuga, davanti rispettivamente a Peugeot 3008 e alla Volvo XC40.



Le immatricolazioni di auto esclusivamente elettriche e ibride plug-in sono state complessivamente pari a 171.415 unità, con un aumento del 279% rispetto al mese di maggio del 2020. Il volume dei Bev è stato, invece, di 83.700 (+261%) e di PHEV ricaricabili di 87.700 (+299%). La quota di mercato conquistata, invece, dei suv-crossover è passata dal 40,2% di maggio 2020 al 44,6% del mese scorso. Da considerare che a maggio 2018, i suv-crossover rappresentavano solo il 34% del mercato. In entrambi i casi i due settori sono i più in crescita.