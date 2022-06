Il mercato batte la crisi, ma gli operatori temono la Brexit-crazia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brexit, pandemia, guerra in Ucraina, inflazione e aumento del costo dei materiali: non sono tempi facili per chi opera sul mercato britannico, ma le imprese italiane sembrano riuscire a superare ogni ostacolo. L’export italiano di arredamento nel 2021 è aumentato del 22,9% rispetto al 2020, raggiungendo quota 1,295 miliardi di euro. Un recupero che porta il settore a sfiorare gli 1,3 miliardi toccati nel 2019.

L’anno in corso mostra progressi ancora più rilevanti. «Il Regno Unito si conferma sempre di più come un mercato chiave per l’export italiano di mobili – spiega Giovanni Sacchi, Direttore Agenzia Ice, ufficio di Londra –. Secondo i recentissimi dati delle dogane inglesi, il primo trimestre 2022 ha fatto registrare un balzo del nostro export di mobili del 51%, superando i 263 milioni di sterline e raggiungendo una quota di mercato dell’8%. L’Italia ha così consolidato la sua posizione di primo fornitore di mobili di design nel Paese».

Il Regno Unito resta il quarto mercato per l’export italiano dopo Francia, Germania e Stati Uniti, ma per quanto riguarda l’anno in corso ci sono alcuni punti interrogativi. Innanzitutto la Brexit, che chiaramente non ha scalfito la domanda di design made in Italy, ma ha creato complessità burocratiche e problemi in dogana sul trasporto dei materiali, che però le aziende hanno imparato a gestire.

La conseguenza più penalizzante dell’uscita dalla Ue è la difficoltà nel trovare personale specializzato, come site manager, architetti o project manager. Gli operatori sul campo si lamentano di minore disponibilità sul mercato del lavoro, di procedure di assunzione estremamente complesse e di difficoltà nel reclutare personale in Europa, che prima era la norma.

Un altro problema per il settore è l’impennata dell’inflazione che sta facendo lievitare i costi dei materiali e che soprattutto rende difficile fare previsioni nel firmare contratti di lunga durata. L’aumento del costo della vita ai massimi da quarant’anni ha anche un impatto sul mercato domestico britannico, portando i consumatori a essere molto più cauti e restii a prendere decisioni.