Il mercato dei bond suona l’allarme: negli Usa arriverà la recessione

C’è una grande differenza tra il mercato obbligazionario e quello azionario. Il primo “vede” in anticipo l’arrivo di una recessione. Mentre il secondo può continuare a salire come se nulla fosse, il primo (i bond) è in grado di suonare un campanello d’allarme: quando la differenza tra i rendimenti a 10 anni e 2 anni si inverte (ovvero quando i titoli a più breve scadenza presentano tassi più elevati di quelli a lunga) scatta una sorta di conto alla rovescia di circa 17 mesi sulla prossima inversione...