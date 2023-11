Il mercato dei capitali Ue? Ha troppi nodi strutturali

La seconda differenza strutturale è che negli Stati Uniti il mercato secondario è molto più efficiente e liquido. «Oltreoceano ci sono molti più investitori istituzionali, come per esempio grossi fondi pensione - prosegue Farkas -. In Europa ci sono invece tanti fondi pensione nazionali e il sistema è frammentato. Questo riduce gli investimenti potenziali. Servirebbero invece incentivi per far confluire i risparmi in un fondo pensione europeo, che poi investa sulle aziende del continente». Il mercato, insomma, in Europa non funziona perché è troppo frammentato. Serve l’Unione dei mercati dei capitali.

L’italia

La ricerca si sofferma anche sull’Italia. Il Paese si classifica al nono posto tra i Paesi dell’Unione europea nella classifica della competitività dei mercati dei capitali. E per essere la terza economia continentale, non è un buon risulato. Ma l’Italia registra la maggiore quantità di sbarchi in Borsa (Ipo) di tutti i Paesi europei nel 2023 . E resce in tama di sostenibilità (Esg).

