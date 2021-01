Il mercato della casa riparte dal vaccino anti-Covid La ripresa rimandata alla metà del 2021 per tornare verso 530-550mila compravendite. Intanto la domanda aumenta e si concentra su case grandi con spazi esterni di Paola Dezza

Nuove esigenze, desideri inespressi che si fanno più impellenti, spazi rivisti e addirittura scelte di cambiare vita e trasferirsi in località più a contatto con la natura. Il 2020 è stato l’anno che ha rivoluzionato il concetto stesso di casa. Se non fosse arrivata come una tempesta la pandemia da Covid-19 adesso saremmo a raccontare con ogni probabilità un mercato immobiliare che si muove alla rincorsa del resto d’Europa, in un aumento di compravendite e forse anche di valori, almeno nelle maggiori...