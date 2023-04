Il mercato dell’arte resiste meglio alla crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come prevedibile, il Report annuale sul mercato dell'arte promosso per la settima volta da Art Basel e Ubs e firmato da Clare McAndrew attesta la crescita post-pandemica del settore dell'arte, seppur lieve. Nel 2022 il valore delle vendite d'arte è aumentato del 3% anno su anno fino a 67,8 miliardi di dollari, superando i livelli pre-pandemici. Rispetto al 2021 la crescita è stata più contenuta, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno, a causa dei diversi risultati registrati a seconda del settore, della regione e dei segmenti di prezzo. Uno dei principali motori di crescita dei valori è stato quello delle vendite nella fascia alta del mercato. Il volume delle transazioni, pari a 37,8 milioni di scambi, ha registrato una crescita minima, pari all’1%, con l’aumento derivante in gran parte dalle maggiori vendite dei galleristi. Lo scorso anno sono ripresi con energia gli eventi in presenza legati all’arte, dalle mostre agli appuntamenti con il mercato, fiere e aste, e i collezionisti hanno ricominciato a viaggiare. Non li ha fermato l’inflazione, l’aumento dei tassi, l’instabilità dei mercati finanziari e la guerra in Ucraina, hanno ripreso a spendere per acquistare arte. Un segnale di solidità del comparto nonostante il numero complessivo dei miliardari sia sceso del 6% (le perdite si accusano in Russia) e la loro ricchezza calata del 14% a 11,7 trilioni di dollari!



Le piazze del mercato dell'arte

Gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro posizione di leader nel mercato globale dell’arte con una quota di vendite in valore aumentata del 2% su base annua fino al 45%. È qui che c'è stata la ripresa migliore post-pandemia, con un aumento dell'8% anno su anno fino alla cifra record di 30,2 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle aste e alle vendite di opere di fascia alta e a la più grande base di individui super ricchi (Hnw e ultra-Hnw) disposti spendere cifre milionarie per un capolavoro. New York si conferma il centro del commercio globale di arte e hub globale del sistema. Questo mercato è alimentato anche dalle importazioni di arte e antiquariato aumentate del 60% su base annua nel 2021 e di un ulteriore 23% nel 2022 a oltre 10,3 miliardi di dollari.

Il Regno Unito ha superato la Cina per tornare al secondo posto con il 18% delle vendite, nonostante un altro anno di preoccupazioni sia a livello politico che finanziario; la crescita è stata del 5% fino a 11,9 miliardi di dollari (erano 12,2 miliardi nel 2019). La quota della Cina è scesa al 17% a causa della politica zero Covid e la conseguente cancellazione di molti eventi. Il declino delle vendite è stato del 14% anno su anno fino a 11,2 miliardi di dollari, il secondo valore più basso dal 2009. La Francia ha mantenuto la sua posizione di quarto mercato più grande a livello mondiale con il 7%. Vendite anche in Germania e Spagna che hanno registrato una crescita (ognuna ha una quota dell’1% del mercato) e l’UE nel suo insieme è aumentata del 5% su base annua a circa 8,8 miliardi di dollari.



Galleristi vs aste

Le vendite dei galleristi hanno raggiunto una cifra stimata di 37,2 miliardi di dollari nel 2022 pari al 55% del mercato, con un aumento del 7% su base annua, riportando il mercato al suo valore prima della pandemia. I sondaggi hanno rivelato che i galleristi con i fatturati più elevati di oltre 10 milioni di dollari hanno registrato i maggiori aumenti delle vendite (fino al 19%), mentre le gallerie più piccole hanno faticato a causa di acquirenti cauti, costi crescenti e vendite più stagnanti; le gallerie con un fatturato inferiore a 250.000 dollari hanno addirittura registrato un calo del 3%. La quota di vendite a nuovi acquirenti è diminuita nel 2022 per tutti i galleristi con un fatturato superiore a 500.000 dollari. Mentre il 2022 è stato caratterizzato da molti record d'asta, al di là dei valori al top, le vendite complessive sono state molto più contenute. Si stima che le vendite totali condotte dalle case d’asta, incluse sia le vendite pubbliche che private, abbiano raggiunto i 30,6 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto all’anno precedente (31,2 miliardi di dollari nel 2021), ma comunque superiori dell’11% rispetto al 2019.

Il settore delle aste pubbliche è leggermente diminuito dell’1% a 26,8 miliardi di dollari (pari al 45% del valore di tutto il mercato), con una crescita limitata in gran parte alla fascia alta del mercato. Nel mercato delle aste, le vendite di opere con un prezzo superiore a 10 milioni di dollari sono aumentate del 12%, mentre praticamente tutti gli altri segmenti di prezzo hanno registrato un calo di valore su base annua nel 2022. Con un calendario delle aste molto più completo che ha assorbito l’offerta e alcune forti vendite nella fascia alta del settore dei galleristi, anche le vendite private sono scese a poco meno di 3,8 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, la Cina e il Regno Unito sono rimasti i mercati dominanti per le aste, con una quota combinata del 76% delle vendite all’asta pubbliche per valore, stabile dal 2021.

I periodi dell’arte

In asta l’arte del dopoguerra e contemporanea rappresenta il settore più vasto del mercato con un totale di 7,8 miliardi di dollari (-8% sul 2021), pari al 54% del valore delle vendite globali (in calo del 4% rispetto 2021). In particolare le opere di arte contemporanea (prodotta da artisti nati dopo il 1945) e quelle realizzate negli ultimi 20 anni hanno entrambe raddoppiato i valori. L’arte moderna è stata il secondo settore a maggior aggiudicato in asta rappresentando una quota stabile del 22%, tuttavia in calo dell’8% su base annua, tornando al livello pre-pandemico del 2019 di 3,1 miliardi di dollari. L’arte impressionista e post-impressionista ha mostrato la migliore performance sotto il martello: le aggiudicazioni sono aumentate del 25% anno su anno per raggiungere 2,6 miliardi dollari, grazie a diversi lotti che hanno raggiunto le maggiori quotazioni. Gli scambi delle opere degli antichi maestri europei hanno continuato a crescere del 14% su base annua a 574 milioni dollari, portando il mercato al livello più alto dal 2017. Mentre in Cina l’annullamento di molte aste ha ridotto i valori del più ampio settore dei Dipinti Antichi del 17% rispetto al 2021, riportando il mercato sotto i livelli del 2020 a 963 milioni di dollari.