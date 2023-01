Il mercato dei dipinti classici in affanno da Christie’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

I timori generati dai risultati modesti delle aste di dipinti antichi ad inizio dicembre a Londra hanno trovato conferma a New York dopo la pausa natalizia. I due cataloghi proposti da Christie's il 25 gennaio hanno portato risultati sotto le aspettative, nonostante il primo fosse un'unica collezione piuttosto nota offerta senza riserva. La pressoché totale mancanza di lotti oltre la soglia dei 5 milioni di dollari, quelli che tipicamente attraggono ‘investitori' in artisti noti al pubblico, ha penalizzato molto i risultati.

Il realizzo totale dei due cataloghi è di 62,8 milioni di dollari, di cui 18,5 milioni di dollari per i 76 lotti della collezione di Jacqui Eli Safra e 44,2 milioni di dollari per i 36 lotti venduti dei 49 proposti dal catalogo generale. Nonostante l'aggiunta delle commissioni, entrambi i cataloghi hanno realizzato meno della stima bassa pre-asta. La presenza di lavori di artisti meno noti e non comunemente trattati in asta ha portato a ben sette record, fra cui spicca quello per il maestro spagnolo Goya.

Van Cleve Joos Van Cleve (CLEVE 1485-1540 ANTWERP) Portrait of a gentleman oil on panel Price realized: $945,000

La collezione J.E. Safra venduta senza riserve

La decisone di offrire i 76 lotti senza riserva è la caratteristica più interessante del catalogo che disperde la collezione del noto finanziere e produttore cinematografico membro della famiglia di origine ebraica libanese Safra che annovera diversi collezionisti. Una scelta coraggiosa poiché, se da un lato garantisce automaticamente l'assenza di invenduti, toglie ogni protezione rispetto al prezzo realizzato: un vero test per il mercato. Questa strategia, invero inusuale per la categoria e diametralmente opposta a quella delle garanzie che stabiliscono un prezzo minimo già chiuso prima che parta l'asta, si basa sulla prospettiva di suscitare l'interesse di molti compratori che sono quindi completamente liberi di determinare un prezzo veramente ‘autentico'.

Purtroppo il coraggio non è stato ricompensato, confermando l'assenza di un numero di compratori di fascia media significativo. La collezione era focalizzata in larga parte sulla pittura olandese e fiamminga a cavallo fra il XVI e XVII secolo, con scene di genere, bibliche e mitologiche, e ritratti. I due realizzi principali di questa scuola si avvicinano al milione di dollari, partendo dalla stima di 1-1,5 milioni di dollari, con un sobrio e scuro ritratto maschile probabilmente di un ricco mercante dipinto da Joos van Cleve aggiudicato a 945mila dollari, e una allusiva ‘Esther alla toeletta' dell'olandese Aert De Gelder battuta a 880mila dollari, pur essendo entrambi lotti garantiti da parti terze. Ha raggiunto il milione di dollari, ma restando ben al di sotto della stima di 1,5-2 milioni di dollari, un paesaggio alpino su carta raffigurante il Passo dello Spluga innevato dipinto ad acquarello di Turner. Un gruppo di ben 138 illustrazioni su carta rilegate con frontespizio del francese Jean-Baptiste Oudry ha ottenuto il risultato più alto del catalogo a 2,7 milioni di dollari. La maggior parte dei lotti non ha raggiunto le stime basse prima dell'aggiunta delle commissioni.

Goya two portraits FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES (FUENDETODOS 1746-1828 BORDEAUX) Portrait of Doña María Vicenta Barruso Valdés and Portrait of her mother Doña Leonora Antonia Valdés de Barruso A pair, signed, dated and inscribed oil on canvas Price realized: $16,420,000

Il catalogo generale

Circa un terzo del ricavi totale del catalogo di diverse proprietà è dovuto all'unico lotto stimato oltre la soglia dei 5 milioni di dollari, una coppia di ritratti femminili dipinti da Goya nel 1805, madre e figlia della famiglia Valdes de Barruso in abiti riccamente decorati. Le tele di grandi dimensioni partivano da una stima garantita da terzi di 15-20 milioni di dollari, e hanno raggiunto il record per l'artista di 16,4 milioni di dollari, dopo l'aggiunta delle commissioni. Si è fermato sotto la stima bassa, superandola solo dopo l'aggiunta delle commissioni, un paesaggio bucolico inglese dipinto ad olio agli inizi ‘800 da Turner aggiudicato a 4,6 milioni, mentre una scena pastorale di Jan Brueghel il Vecchio ha sfiorato i 2 milioni, dalla stima di 2,5-3,5 milioni di dollari. Un lavoro di grandi dimensioni di Peter Brueghel II raffigurante un villaggio in festa ha quasi raggiunto i 3 milioni di dollari con le commissioni dalla stima garantita tra 2,5-3,5 milioni e la sua celebre ‘Birdtrap' scena invernale ha superato la stima di 1,2-1,8 milioni a 2,1 milioni di dollari.