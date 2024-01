«Il mercato è il peggior modo di allocare le risorse. Ad eccezione di tutti gli altri»

Come portata principale, Enriques sceglie una cotoletta alla milanese di vitello, con ratatouille per contorno. Il cameriere non è proprio convinto della divergenza dalla ortodossia delle patate al forno, ma sembra risollevato quando io chiedo invece l’ossobuco con la purea. «Questo va bene», dice.

La visione del diritto e la politica come parti di un più ampio perimetro culturale comune si è poi evoluta con l’assorbimento del metodo economico. Nella doppia dimensione della riflessione analitica e della operatività delle scelte. «Dalla fusione fra la mia passione per il diritto e la mia vocazione politica, nacque la mia aspirazione a entrare nella pubblica amministrazione. Nel 1995 ho vinto un concorso come coadiutore in Banca d’Italia. Sono stato assegnato alla segreteria particolare del direttorio. Il governatore era Antonio Fazio. Il direttorio era composto da Tommaso Padoa-Schioppa, Pierluigi Ciocca, Vincenzo Desario. Io preparavo i documenti per le attività internazionali di Padoa-Schioppa. Grazie a Padoa-Schioppa ebbi l’aspettativa per l’anno di master ad Harvard. Ed è a Boston che ho imparato i rudimenti dell’economia. Amo i classici della Law and Economics, come Ronald Coase e Oliver Williamson. A un certo punto in Banca d’Italia lavorai con Ciocca, che aveva aperto un ufficio Law and Economics per studiare le riforme necessarie all’Italia per rimanere all’interno dell’euro, non disponendo più della leva della svalutazione competitiva. Desario era una persona rocciosa. Carismatica. Si era formato nella durezza delle ispezioni della Banca Privata Finanziaria di Michele Sindona e del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi».

Squilla il suo telefono per un reminder: come suoneria per questo ha un pezzo dei Deep Purple. Le porzioni alla Madonnina sono molto abbondanti. La cotoletta alla milanese di Luca quasi sborda dal piatto. Enriques, che non si sottrae all’attualità («al di là della disputa su Mediobanca fra il management e Caltagirone e alle prese di posizioni pubbliche della Meloni, sono favorevole alla lista del Consiglio di amministrazione, uno strumento diffuso in tutto il mondo»), ha sperimentato la avversione italiana al mercato in due contesti. All’università. E poi da commissario alla Consob, dal 2007 al 2012. «La cultura giuridica italiana è intrisa di formalismo e di sospetto verso le libere transazioni e le libere negoziazioni fra individui. La convinzione è che il diritto stia sopra a tutto. Il comparativista Rodolfo Sacco diceva: “In Italia il professore di diritto non ha ancora abdicato”. Vale anche oggi. In Italia i giuristi, come i magistrati, continuano a decidere quello che si può fare e quello che non si può fare ben oltre i limiti posti dalle leggi scritte».

Oltre a questa centralità auto-assegnata e verticalizzante della cultura giuridica italiana, esistono poi le spinte contro il mercato: «Due cose mi hanno stupito del periodo in Consob. La prima è che avevo spesso l’impressione che i miei colleghi cercassero di capire quali interessi materiali o politici determinassero le mie valutazioni sui casi trattati, mentre invece io operavo davvero solo con la logica e con quello che, poco o tanto che sia, so del diritto e del mercato. La seconda cosa che mi ha colpito è la permanenza di strani automatismi. Nel 2008 la crisi si diffuse a tutta la finanza. La Consob vietò le vendite allo scoperto. Io votai sistematicamente contro l’estensione temporale di questa misura. Non funzionava, ma serviva a dire: anche la Consob fa la sua parte per combattere la crisi finanziaria».

A Roma, quindi, Enriques ha vissuto per diversi anni. Prima nell’ambiente gerarchico, lento e allora vagamente monacale della Banca d’Italia. Poi in quello della Consob, molto più esposto alle influenze della politica e ai condizionamenti di gruppi, salotti, reti che si vedono e reti che non si vedono: «Non sono mai finito su Dagospia. Anche se la leggevo tutti i giorni per essere informato. Non frequentavo la mondanità, anche se a dire il vero nessuno mi invitava», dice sorridendo.