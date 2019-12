Il mercato è pronto ad allargarsi ma i privati rischiano l’uscita di scena

Quest’ultima potrà delegare ai privati determinate attività, come le procedure di riconoscimento di chi chiede Spid o la consegna delle credenziali di accesso, ma di fatto gli attuali gestori vedrebbero ridursi, se non annullarsi, gli spazi di intervento. E questo a fronte di un rimborso di 80 centesimi per le identità digitali rilasciate finora. Viene, inoltre, ribadito che lo Spid per i cittadini resterà gratuito, proposito che gli attuali provider hanno già trasformato in realtà accordandosi con Agid per proseguire nel rilascio a costo zero dell’identità digitale “di base”.