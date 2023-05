Il mercato dei falsi cresce ma aumentano anche i sequestri

Ascolta la versione audio dell'articolo

A farla da padrone ci sono i capi di abbigliamento. A ruota scarpe e cosmetici, elettronica e gioielli. Il mercato dei falsi cresce e aumentano anche sequestri e numero pezzi contraffatti ritirati dal circuito commerciale. Nel 2021 sono stati effettuati 14.309 sequestri, in aumento di 5.532 (+63%) rispetto all'anno precedente, che hanno permesso di ritirare dalla vendita circa 31 milioni di pezzi (+87% rispetto al 2020), per un per un valore stimato in circa 56,5 milioni di euro (+45% rispetto al 2020).

Il rapporto: fenomeno in crescita

È quanto emerge dal rapporto Iperico 2022 “La lotta alla contraffazione in Italia nel periodo 2008-2021” realizzato dalla Divisione III Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Invitalia.

«L'elaborazione del dato aggregato 2021 dei sequestri effettuati dall'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di Stato e della Guardia di Finanza, ad esclusione delle specifiche categorie merceologiche dei prodotti alimentari, delle bevande alcoliche, dei medicinali e dei tabacchi - si legge nel rapporto - consente di evidenziare che nel periodo 2008-2021 quasi 208 mila sono stati i sequestri e 617 milioni i pezzi sequestrati con riferimento alla contraffazione, per un valore economico stimato della merce sequestrata di oltre 5,90 miliardi di euro sottratti al circuito illegale».

Dagli imballaggi alle etichettature

Nel complesso, durante l'anno, gli articoli maggiormente sequestrati per contraffazione sono stati il materiale per imballaggio ed etichettatura dei prodotti, i dispositivi di protezione individuale, l'abbigliamento ed i suoi accessori, i giocattoli, le calzature e le apparecchiature elettriche.

In questo scenario, a farla da padrone è l'abbigliamento con il 32,3 per cento dei sequestri, seguito da accessori di abbigliamento con 23,2 per cento. Due settori che rappresentano circa il 55 per cento del totale dei sequestri, seguiti da calzature con l'11,1 per cento e altre merci per il 10,9 per cento.