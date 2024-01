Il mercato dei furgoni cresce nell’anno del 22,2% e fa il miglior risultato dal 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dei commerciali leggeri cresce in maniera più vivace rispetto alle auto, sebbene su volumi ridotti, e chiude il 2023 a quota 196.525 immatricolazioni, in crescita del 22,2% rispetto al 2022, pari a 35mila unità n più. Il comparto dei mezzi commerciali dunque – sotto le 3,5 t di peso – non solo supera il dato del 2019 ma fa il suo miglior risultato negli ultimi sette anni, fa notare l’elaborazione dell’Unrae, dopo le 200.464 unità registrate nel corso del 2016. Le immatricolazioni nel mese di dicembre ha contribuito al volume annuale con 17.716 registrazioni, in crescita del 25,3% a dicembre 2022.

«Una ulteriore leggera crescita è attesa anche nel 2024, quando un possibile rallentamento del ciclo economico e del conseguente calo degli investimenti verrebbero però compensati dal rinnovo di gare per flotte aziendali e da una certa disponibilità di veicoli inevasi nel 2023» evidenzia una nota dell’associazione a cui fanno capo le imprese estere del settore auto.

In primo piano, anche per il settore del trasporto commerciale, il tema degli incentivi, capitolo che aspetta il Dpcm in fase di preparazione da parte del Governo per introdurre una serie di modifiche rispetto alla versione 2022 degli Ecobonus. Conseguenza dell’inefficacia dello schema attuale di incentivi è il blocco della transizione energetica nel comparto dei veicoli commerciali, con i veicoli elettrici immatricolati nell’intero 2023 a quota 3,1% del totale.

Il presidente dell’Unrae Michele Crisci elenca le ipotesi di revisione che dovrebbero essere accolte nel provvedimento di revisione degli incentivi: l’eliminazione dell’obbligo di rottamazione per l’acquisto di veicoli elettrici; l’estensione degli incentivi ad altre alimentazioni, compreso il diesel, in questo caso a fronte di rottamazione, per favorire un accelerato rinnovo del vetusto parco circolante; l’inclusione delle società di noleggio tra i fruitori degli incentivi, pur se nei limiti di acquisto di soli veicoli elettrici e a idrogeno, dietro presentazione di un contratto già stipulato con un’impresa utilizzatrice del veicolo incentivato. Ma l’Unrae chiede anche un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in ricariche fast (oltre 70 kW) almeno fino al 2025, come misura utile a favorire una larga diffusione delle infrastrutture di ricarica.

Nel mercato dei veicoli commerciali nel corso del 2023 i privati perdono 3,5 punti di quota, al 15,3% del mercato, il noleggio a lungo termine nell’anno guadagna 1/3 dei volumi, arrivando al 31,4% del totale mentre il breve termine raggiunge il 5,9% di share.