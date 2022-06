Il mercato interno batte l’export con la spinta degli incentivi

Il bonus mobili si conferma dunque uno strumento irrinunciabile per la filiera del legno-arredo, come dimostrano i numeri elaborati e diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. Dalla sua introduzione nel giugno del 2013 sino alla fine del 2020, questa misura (che consente di detrarre il 50%, in dieci anni, delle spese sostenute per l’acquisto di arredi in concomitanza con una ristrutturazione abitativa, fino a un massimo di 10mila euro) ha coinvolto oltre un milione e mezzo di contribuenti, generando un valore complessivo di circa 9,56 miliardi di euro, che salgono a 9,7 miliardi considerando anche il bonus per le Giovani coppie (in vigore nel 2016). Confrontando questo dato con quello dell’anno precedente (8,5 miliardi di spesa complessiva nel periodo 2013-2019), è evidente l’efficacia che ancora caratterizza questo strumento a distanza di anni. Anche per questo FederlegnoArredo ne ha chiesto in più occasioni una stabilizzazione al governo, che in parte ha accolto la richiesta, prorogandolo (nell’ultima Legge di Bilancio approvata) fino a tutto il 2023. Il governo ha ora avviato una riflessione e una revisione dei diversi bonus fiscali legati all’edilizia per i prossimi anni e in questa direzione vanno alcune proposte avanzate da tempo da FederlegnoArredo per rendere queste misure più sostenibili per le casse dello Stato, ad esempio introducendo criteri premianti per soluzioni eco-compatibili, oppure riducendo le aliquote ma prolungandone la durata, in modo da consentire a consumatori e imprese di pianificare spese e investimenti.