Il mercato del lavoro si è fermato. Perché calano i contratti stabili

Le due spie che fanno temere un peggioramento, nei prossimi mesi, del mercato del lavoro sono la fascia centrale della forza lavoro, vale a dire i 35-49enne, e i giovani, entrambi in profondo rosso. I primi, a settembre, hanno perso 30mila occupati. Si sale a meno 216mila sull’anno. Un tracollo che si spiega con il freno alle nuove assunzioni, legato alle incertezze dovute a una congiuntura negativa, e per le crisi aziendali ancora, drammaticamente, in corso.

Gli oltre 150 tavoli di crisi, che intercettano le grandi aziende, aperti al Mise - che sono un termonetro affidabile dello stato di salute del nostro tessuto produttivo - sono ancora tutti lì, e l’esecutivo sta solo procedendo a rifinanziare la cassa integrazione (derogando più o meno apertamente alle regole vigenti, introdotte dal Jobs act) che infatti da diversi mesi ha ripreso a esplodere specie nell’industria e nell’edilizia. Per quanto riguarda i giovani under25, il loro tasso di disoccupazione è tornato a sfiorare il 30%, siamo al 28,7%, anche qui in fondo alle classifiche internazionali. E distanti anni luce dalla Germania, stabile al 5,9%, prima della classe grazie al sistema di formazione duale che da noi invece si sta smontando.

Luci e ombre del decreto dignità

Il dato provvisorio fornito dall’Istat a settembre è l’occasione anche per un’analisi dei primi effetti del decreto dignità, entrato in vigore a metà luglio 2018, che come noto ha reintrodotto le causali dopo i primi 12 mesi di rapporto a termine “liberi”, reso i rinnovi dei contratti a tempo più costosi, e incentivato le trasformazioni per gli under 35. Nei primi mesi l’occupazione stabile è aumentata, e si è frenata quella temporanea. In altre parole, il mix di stretta normativa e sgravi fiscali ha fatto, probabilmente, “anticipare” una fetta di stabilizzazioni che sarebbero comunque avvenute all’avvicinarsi dei massimali di durata più elevati previsti dalla vecchia normativa (36 mesi). Oggi tuttavia anche questo effetto positivo si fermato.

Taglio al cuneo

Non c’è dubbio che questi dati devono adesso far riflettere il governo. Anche perché è in cantiere la legge di Bilancio. Serve in primo la crescita, e misure che la rilancino. Secondo: va aggredito il costo del lavoro con una serie operazione di taglio del cuneo. Terzo: bisogna pensare un piano di inclusione dei giovani talenti. Quarto: le rigidità normative, come quelle previste dal decreto dignità ad esempio, rischiano, in una fase di Pil fiacco, di peggiorare le cose. Sono tutte misure urgenti. Che non possono più essere ignorate.

