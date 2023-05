Il mercato dei libri consolida la crescita sul 2019, i dati dell’Aie al Salone del Libro

La top ten dei libri più venduti nei primi quattro mesi evidenzia un panorama dove convivono libri-evento, saggistica di cultura, romance, titoli trainati da trasposizioni cinematografiche e premi letterari o fenomeni social. Tutto questio in un mercato però sempre più plurale: la quota dei primi 100 titoli rappresenta il 9,4% del mercato a valore e l'8,7% a copie.

In maggioranza, gli italiani leggono narrativa come romanzi, fumetti, libri per bambini (50,7%), mentre saggistica e manualistica non universitaria sono al 49,3% delle vendite. La narrativa italiana in particolare cresce del 17,3% rispetto al 2019 e del 2,5% rispetto al 2022. Quella straniera cresce del 21,7% rispetto al 2019, mentre cala del 4,2% sul 2022. I fumetti triplicano rispetto al 2019 (più 195,8%) ma calano del 12,1% rispetto al 2022. Uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni è il romance, i romanzi d'amore che nei primi quattro mesi dell'anno hanno visto una spesa pari a 15,7 milioni di euro.

