Il mercato non ha più dubbi: Fed ferma sui tassi (ma solo a giugno)

Serviva un dato inferiore alle attese come quello pubblicato martedì sull’inflazione negli Stati Uniti nel mese di maggio per togliere i residui dubbi del mercato sulla riunione della Federal Reserve in programma mercoledì sera. Subito dopo la diffusione di cifre che evidenziano un rallentamento della dinamica annuale dei pezzi al consumo, le aspettative degli operatori per una pausa nella lunga striscia di rialzi dei tassi (dieci consecutivi) sono infatti immediatamente salite dal 75% a circa il...