Mereghetti pronto al rientro: chi è il banchiere che portò Mustier a UniCredit

Risulta che il Mereghetti fu il primo assunto (pare che conservi ancora il badge con la matricola 001). Ubm diventa negli anni un serbatoio di utili per il gruppo, si fa spazio nel duopolio di IMI e Mediobanca e solo dopo sei anni viene ceduta per 2,4 miliardi di Euro avendo una market share di oltre il 50% nell'Investment banking italiano. Per Mereghetti, che si occupava soprattutto di merger and acquisition e capital market, furono gli anni d'oro delle innumerevoli operazioni elaborate e messe a segno, spesso in asse con l'amico (milanista) Maurizio Tamagnini, che ai tempi era il numero uno di Merrill Lynch per l'Italia (ora alla guida della Sgr che orienta le scelte di investimento del Fondo Strategico della Cdp).

Passati un po' di anni e superata la fase di Ubm e di Profumo, anche il neo ad di UniCredit Federico Ghizzoni decide di puntare sul Mereghetti per la prima linea della divisione corporate & investment banking. Nei venti anni trascorsi tra Piazza Cordusio e la nuova sede di Piazza Gae Aulenti, il Mereghetti ha partecipato alla realizzazione di deal di rilievo. Per la Edizione dei Benetton fin dai tempi della privatizzazione di Autostrade e poi la nascita di SchemaVentotto e la maxi-alleanza con Abertis.

Di lunga data anche il rapporto con la De Agostini delle famiglie Boroli-Drago (lo hanno appena cooptato nel cda di DeaCapital), di cui ha seguito acquisto, quotazione e poi vendita di Toro Assicurazioni fino a Lottomatica e poi l'operazione GTech.

Consulente di lunga data anche per la Fininvest dei Berlusconi (aumento di capitale di Mondadori) e della Camfin-Pirelli di Marco Tronchetti Provera (dal deal con Clessidra a Rosneft fino a ChemChina e poi il ritorno in Borsa di Pirelli). E ancora i rapporti consolidati con la Delfin, cassaforte del cavalier Del Vecchio, e Luxottica, con il fondo Charme dei Montezemolo, con il fondo F2i, con la Erg dei Garrone, con i Ferrero (acquisizione negli Usa di Ferrara Candy). E ancora: la ristrutturazione e la quotazione della Prada di Bertelli ed il take over di ChemChina su Syngenta in Svizzera da 50 miliardi di franchi svizzeri, probabilmente l'operazione più grande mai fatta da UniCredit. In molti casi entrando, per conto di UniCredit, nel consiglio di amministrazione delle società' (F2i, Erg, Pirelli, Prelios, ...). È stimato ed ha buoni rapporti con tutti anche se detesta la mediocrità. I suoi colleghi dicono che «nel suo ufficio è meglio andarci preparati altrimenti i meeting durano 5 minuti».



Inutile dire che l'uscita da UniCredit, lo ha confessato a qualche amico, gli ha lasciato l'amaro in bocca. Per vari motivi. Il principale è che, seppure occasionalmente, il Mereghetti è stato il facilitatore dell'approdo di Mustier in UniCredit. Non tutti sanno o ricordano che quando il board della banca decise di sostituire il ceo Federico Ghizzoni, la prima scelta era l'ex UniCredit Sergio Ermotti (già diventato ceo di Ubs). A contattarlo personalmente fu il Mereghetti, incaricato da consiglieri e azionisti per i suoi trascorsi insieme nella divisione corporate e investment banking. Ermotti disse no.