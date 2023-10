Il merito si coniuga con una scuola che non discrimina

Gli elementi da considerare

Le variabili strutturali appena citate rappresentano solo alcune delle tante componenti da considerare per rafforzare la strategia di contrasto alla dispersione scolastica. Tuttavia, è evidente quanto un’offerta adeguata di spazi e di tempi educativi possa contribuire efficacemente a ridurre le disuguaglianze educative territoriali. È un vero paradosso che, pur ribadendo l’importanza della «qualità dell’offerta educativa», i territori dove la povertà minorile è più forte siano in Italia quelli dove la scuola è più povera, privata di tempo pieno, mense e palestre. Proprio dove i bambini, le bambine e gli adolescenti affrontano, con le loro famiglie, le maggiori difficoltà economiche c’è al contrario maggior bisogno di un’offerta educativa più ricca. E quando questa offerta scolastica è potenziata, questa è in grado di fare la differenza, anche nelle province con maggior numero di minori in difficoltà socioeconomica.

Quindi è proprio da qui che dobbiamo ripartire. È necessario concentrare interventi e risorse per rendere le scuole svantaggiate o le aree deprivate ricche di ambienti per l’apprendimento innovativo, strutture per lo sport e la musica, insegnanti e personale motivato. La scuola, si trovi nei quartieri “migliori” o “in frontiera”, deve poter sempre garantire il diritto ad un’istruzione di qualità.

Pietro Calamandrei, in un discorso pronunciato al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale, disse: «Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte costituzionale». Oggi, per parlare realmente di «merito», , è necessario intervenire per correggere le diseguaglianze. Ripartire da una scuola che non discrimina è l’unica ricetta per allontanare il rischio di una bancarotta politica del nostro Paese.



(*) Direttrice Generale Save the Children in Italia

