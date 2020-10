Il Mes e il “harakiri” collettivo nel nome di una maggiore autonomia del Belpaese

Adesso, di fronte alla “fase due” del Covid, il premier Conte si è detto disposto a rivedere la nostra posizione. E, allora, cerchiamo di dare subito un po' d'ossigeno al servizio sanitario che sta nuovamente boccheggiando.

Adesso, il motivo per ricorrere immediatamente al Mes è fin troppo evidente. Come potremo, di fronte al nuovo allarme, restare a galla senza qualche iniezione immediata di denaro? Anche perché, contrariamente a quanto è stato detto da più parti, si tratta di uno strumento finanziario per noi conveniente: è un prestito ad interesse zero e - anche se, oggi, i tassi d'interesse sono in picchiata sui mercati finanziari - resta assolutamente appetibile perché certi investimenti, con una situazione sanitaria tornata così precaria, non sono rinviabili.

Non c'è, insomma, più tempo da perdere: qui è in gioco la tenuta stessa del sistema sanitario italiano.

Del resto, anche il premier ha sottolineato il fatto che, per quanto lo riguarda, non è in ballo alcuna questione ideologica a proposito del Mes e che, comunque, la salvezza dell'Italia fa aggio su tutto il resto.

E, allora, è giunto davvero il momento di voltar pagina: Conte pensaci tu.