Il Mes all'italiana, una questione di equilibrio politico Da meccanismo di stabilità finanziaria dell'euro a strumento di stabilità politica in Italia di Ezio Perillo

(ANSA)

Da meccanismo di stabilità finanziaria dell'euro a strumento di stabilità politica in Italia

9' di lettura

Spiegare ai cittadini comuni, come pure ai parlamentari da loro eletti, cosa diavolo significhino esattamente talune astruse formule giuridiche dell'Europa è spesso impresa molto difficile. La difficoltà tuttavia non nasce dalla perfidia lessicale dei tecnocrati di Bruxelles che si divertirebbero a rendere i concetti contenuti negli atti legislativi dell'Unione, anche quelli semplici, il più possibile incomprensibili. Detta opacità redazionale nasce invece, quasi sempre, dai difficili compromessi politici da raggiungere, dove ogni singola parola può invero pesare come un macigno. Il MES è attualmente uno dei migliori esempi al riguardo.

Basti pensare, come aneddoto, che nella prima fase di scrittura del testo istitutivo di detto meccanismo, i redattori proposero il classico titolo di “Accordo internazionale”, ché tale era infatti la sua natura giuridica. Alla vigilia della firma, su proposta di taluni importanti governi firmatari, questo titolo fu invece sostituito con quello di “Trattato”, nel malcelato intento di far credere all'opinione pubblica che si trattasse ancora di uno dei diversi “Trattati” dell'Unione europea. Tuttavia, pur con questo altisonante titolo, il MES resta comunque un puro accordo internazionale, cioè totalmente estraneo all'ordinamento istituzionale dell'Unione europea.

Sergio Fabbrini ha di recente cercato, sulle pagine di questo giornale, di spiegare i tratti essenziali del MES, attraverso un breve inquadramento storico-economico di detto organismo: che si tratta cioè di uno strumento di diritto internazionale, il cui processo decisionale (la concessione, in buona sostanza, di prestiti per far fronte a un grave debito sovrano) si trova esclusivamente nelle mani dei governi degli Stati che ne fanno parte. Per cogliere comunque poi, opportunamente, il profilo innovatore della riforma, quello cioè di un sostegno finanziario alle banche in difficoltà. Oggi in Italia, esistono, di fatto, quattro sfumature di MES, tutte rigorosamente di grigio, vista la opacità redazionale dell'originario trattato istitutivo. Abbiamo il MES ordinario (in Italia più noto come “Fondo Salva-Stati”), il MES della riforma, il MES dello “stigma”, ritenuto dai più esperti “inadeguato” agli attuali bisogni finanziari dell'Italia, e poi il MES sanitario.

Loading...

Il MES ordinario è quello che fu creato nel 2012, per soccorrere quegli Stati della zona euro che avevano accumulato un elevato debito sovrano ma che avevano scarse capacità economiche per farvi fronte, rischiando pertanto un default finanziario e mettendo così a repentaglio la stabilità della moneta unica. Di questo MES (il cui capitale complessivo ammonta a ben 704 miliardi di euro), l'Italia è stato, come si sa, uno dei paesi fondatori e, dopo Germania e Francia, è lo Stato che ha sottoscritto la quota di capitale più elevata, pari cioè a 125 miliardi di euro (contro i 190 della Germania e i 142 della Francia), e di cui ha poi versato effettivamente nelle casse del MES poco più di 14 miliardi in contanti. Si tratta ovviamente di soldi del contribuente nazionale.Di questo tesoretto di 704 miliardi di euro a sostegno del debito sovrano, l'Italia non ha fino ad ora mai fatto uso.

E bene ha fatto. Utilizzare i fondi del MES Salva-Stati significava infatti ammettere (e così significa ancora oggi) che l'economia italiana di quel momento non era in grado di onorare, nei termini concordati con i diversi enti creditori, le scadenze debitorie nazionali. E ciò, con tutte le immaginabili, connesse ricadute sul piano internazionale, del rating, dello spread e, più in generale, della credibilità finanziaria nazionale. Detto altrimenti: lo stigma.Il MES della riforma, il secondo dei nostri quattro, si distacca in parte da quello originario Salva-Stati, al quale andrebbe comunque ad aggiungersi, in quanto non è figlio dell'instabilità della moneta unica dovuta al debito sovrano di questo o quello Stato della zona euro, ma è figlio dell'attuale, gravissima recessione economica dell'insieme dell'Unione europea. Una recessione che non è ovviamente dovuta alla pandemia del Covid-19, questo flagello costituendone semmai un fattore di aggravamento, vista soprattutto la sua lunga durata. In buona sintesi, alla sua funzione originaria di Fondo a sostegno del debito sovrano, il MES della riforma aggiunge, a questo obiettivo iniziale, anche quello di meccanismo finanziario a sostegno del debito bancario, il cosiddetto backstop. Insomma, da Fondo Salva-Stati, il MES diventerebbe anche un Fondo Salva-Banche, solo di quelle, beninteso, in sofferenza a causa dei c.d. crediti deteriorati di cui dispongono e nelle quali ci sono (o c'erano, prima di essersi volatilizzati) anche i risparmi di molte persone e imprese.

Votare la riforma di questo MES Salva-Banche è dunque cosa buona, anche se a mio avviso resta innegabile che la comunitarizzazione di questo fondo intergovernativo (nel senso cioè di affidarlo interamente alla responsabilità delle competenti istituzioni dell'Unione, come già proposto dal Parlamento europeo e ancora più di recente, nel 2017, dalla stessa Commissione) sarebbe stata una modifica altamente auspicabile. Ma, come detto all'inizio, i compromessi vengono spesso fatti un passo alla volta. Ed è questo il caso del MES della riforma. Il voto del 9 dicembre alle Camere non sarà peraltro quello definitivo. Invero, se detto testo sarà approvato dagli Stati firmatari a margine del Consiglio Europeo di fine settimana, esso dovrà essere successivamente sottoposto, ancora una volta, al parlamento italiano per la necessaria ratifica, ratifica cui saranno ovviamente chiamati anche gli altri Stati interessati.Viene poi il terzo dei nostri MES, quello dello “stigma”. Va precisato, anzitutto, che lo stigma di cui si tratta è solo quello relativo al Fondo Salva Stati, posto che il MES bancario o il MES sanitario, di cui dirò tra breve, non possono incidere alcun marchio debitorio indelebile sulla pelle della reputazione internazionale dello Stato che ne chiedesse l'utilizzazione.